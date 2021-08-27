مجاهد: لن يكون هناك تعارض بين مونديال الأندية وكأس العرب.. ومشكلة المنتخب أكبر من صلاح والنني

أوضح أحمد مجاهد رئيس اللجنة المديرة لاتحاد الكرة أن بطولة كأس العالم للأندية لن تتعارض مواعيدها مع كأس العالم للأندية.

كما تحدث عن غياب محمد صلاح والنني عن منتخب مصر في مواجهتي أنجولا والجابون بتصفيات كأس العالم 2022.

وقال مجاهد عن تسليم درع الدوري للزمالك: "سيتم تسليم درع الزمالك عقب مباراة البنك الأهلي، أجرينا اجتماع تنسيقي ليلة المباراة، وسيتم تسليم الزمالك في ملعب بتروسبورت في حضور مجلس الإدارة وراعي الدوري المصري".

وأكمل "اعترف أنها معجزة بإنهاء الموسم بهذا الشكل، الدوري بدأ في ديسمبر والأهلي خاض أكثر من منافسة خارجية والمنافسات الإفريقية لـ 4 أندية، وكذلك خوض الأولمبياد والتوقفات الدولية والأمر لم يكن سهلا ورغم كل الظروف أنهينا في شهر أغسطس وهو لم يكن سهلا".

وعن إمكانية حدوث تعارض بين كأس العالم للأندية التي يشارك بها الأهلي وكأس العرب في ديسمبر المقبل قال: "لن يكون هناك تعارض بين كأس العالم للأندية وكأس العرب، ولم يُحدد فيفا موعد كأس العالم للأندية وهم حريصين على عدم تعارض المسابقتين".

وأردف "إذا أقيمت البطولتين في نفس التوقيت، سنضطر إلى ما لا نرجوه بترك لاعبي الأهلي للمشاركة في المونديال وكان سيتم تشكيل منتخب للمحليين دون لاعبي الأهلي والمحترفين".

وأوضح "هناك متقرح مبدئي لكأس العالم للأندية لن يكون في ديسمبر ولن يتعارض مع كأس العرب".

وتبدأ كأس العرب في الأول من ديسمبر المقبل وحتى 18 من نفس الشهر.

فيما لم تتحدد بعد المواعيد الرسمية لكأس العالم للأندية، وإن كان مقررا إقامتها في ديسمبر كما كانت تقام من قبل.

وعن انتخابات اتحاد الكرة أكمل "وفقا لـ فيفا ستكون يوم 5 يناير المقبل وهو الحد الأقصى كما حدد الاتحاد الدولي، واللائحة موجودة وبمجرد نشرها في الجريدة الرسمية سيتم البدء في الإجراءات".

وكشف عن غياب محمد صلاح والنني عن منتخب مصر قال: "المشكلة أكبر من صلاح والنني، والموضوع أصبح أكبر خاصة أن البرازيل تعاني من مشكلة ونتمنى حل المشكلة في شهري أكتوبر ونوفمبر".

وأكمل "حسام البدري يضع في حسبانه وجود الثنائي، ولن يتم مناقشة إمكانية خوضهم للقاء الجابون لأنه قرار المدير الفني".

وقد يغيب ثنائي ليفربول وأرسنال عن المنتخب الوطني بسبب قيود بريطانيا في السفر ورفض أندية الدوري الإنجليزي ترك لاعيبها.

وتطرق لخصم نقاط الإسماعيلي قائلا: "النادي طعن في القرار أمام المحكمة الرياضية الدولية وننتظر النتيجة".

وأتم عن إمكانية حصد وادي دجلة 3 نقاط قائلا: "قرار المحكمة الرياضية الدولية نهائي على الاتحاد الدولي، وبالتالي إي كان القرار فسيكون مُلزما".