مجاهد: قرار إلغاء كأس مصر ليس سهلا.. سنناقش في اجتماع الأندية تحديد موعد إنشاء الرابطة

الجمعة، 27 أغسطس 2021 - 14:32

كتب : FilGoal

أحمد مجاهد

تحدث أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المديرة لاتحاد الكرة المصري عن كيفية بدء الموسم الجديد، وكذلك إنشاء رابطة الأندية وتقنية الفيديو.

وقال مجاهد: "نتمنى الموسم المقبل أن ينتهي الدوري في شهر يونيو لأننا سنمر بـ 3 توقفات دولية ثم كأس العرب في ديسمبر ثم كأس الأمم الإفريقية في يناير وفبراير وأخيرا تصفيات كأس العالم في مارس وأخيرا توقف دولي في يونيو المقبل، ثم سنبدأ موسم جديد يكون كأس العالم".

وأوضح عبر أون تايم سبورتس 1: "بداية الموسم الجديد في شهر أكتوبر المقبل، قد تكون بعد التوقف الدولي أو قبله وتقام جولتين على الأقل".

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وكشف "قرار إلغاء كأس مصر صعب وليس سهلا ويحتاج دراسة جيدة".

وأضاف "هناك مقترح بتأجيل كأس السوبر الإفريقي بين الأهلي والرجاء".

وأكمل عن شكل مسابقة الدوري الموسم المقبل قائلا: "بعض الأندية تقدمت بمقترحات، وكل مقترح له عيوبه، الدوري الأكثر عدالة هو دوري من دورين، البعض اقترح دوري مجموعتين ومن ثم إقامة مجموعتين للمنافسة على اللقب والهبوط".

وتابع "وهناك مقترح إقامة دوري من دور واحد، وكل اقتراح له عيوب وعن رأيي أن نجد ما يمكنا أن نلعب الموسم بشكل طبيعي، لكن هل تتحمل الأندية الضغوط وهو ما سندرسه مع الأندية يوم الأحد المقبل".

وشدد "لن يتم إلغاء الهبوط الموسم المقبل في كل الدرجات".

وأردف "هناك فكرة لتقليص عدد الأندية من 18 إلى 16 لتقل عدد المباريات من 34 إلى 30 جولة في المسابقة، حينها إذا طبقنا القرار سيكون الهبوط لـ 5 أندية مقابل صعود 3 من القسم الثاني".

وتطرق للحديث عن رابطة الأندية "سنناقش في الاجتماع تحديد موعد إنشاء الرابطة، وسنتحدث مع الأندية عن إمكانية إنشاءها قبل بداية الموسم الجديد وبالتالي سيستكمل اتحاد الكرة مسابقتي الكأس والسوبر ومن ثم تتولى الرابطة المهمة".

وأتم عن تقنية الفيديو: "تقنية الفيديو مستمرة في الموسم المقبل وطلبنا من الشركة المنفذة بعض التعديلات للموسم الجديد، لدينا 21 حكما يمتلك الرخصة، ونريد زيادة هذا العدد ليكون لدينا ما لا يقل عن 40 حكما في وجود التقنية".

أحمد مجاهد الدوري المصري كأس مصر
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