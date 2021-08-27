ريال مدريد يعلن تجديد عقد كاسيميرو حتى 2025
الجمعة، 27 أغسطس 2021 - 14:27
كتب : عمر خالد
أعلن نادي ريال مدريد الإسباني عن تجديد عقد لاعبه البرازيلي كاسيميرو حتى عام 2025.
كاسيميرو
النادي : ريال مدريد
ويأتي إعلان الريال عن تجديد عقد كاسيميرو من خلال الموقع الرسمي للنادي، حيث أشار النادي إلى تجديد التعاقد مع اللاعب لمدة 3 مواسم أخرى.
وكان كاسيميرو انضم إلى ريال مدريد في 2013، قادما من ساو باولو البرازيلي، وفي 2014 تمت إعارته لبورتو البرتغالي، وعاد في 2015، ومُنذ ذلك الحين يعتبر أحد الركائز الأساسية للفريق.
✍️ #Casemiro2025 pic.twitter.com/pksm89ccTu— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) August 27, 2021
كاسيميرو لعب 288 مباراة مع ريال مدريد بمختلف المسابقات، وسجل 30 هدفا وصنع 25 تمريرة حاسمة، وفاز بالعديد من الألقاب، على رأسها لقب دوري أبطال أوروبا أربع مرات.
يذكر أن ريال مدريد جدد عقود عدد من لاعبيه وعلى رأسهم فالفيردي حتى عام 2027، إلى جانب تجديد عقد كريم بنزيما حتى عام 2023.
بالإضافة إلى تجديد عقد داني كاربخال حتى عام 2025، وحارس الفريق تيبو كورتوا حتى عام 2026.