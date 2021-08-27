أليجري يحسمها: رونالدو أخبرني أنه يريد الرحيل عن النادي.. أتمنى له التوفيق

الجمعة، 27 أغسطس 2021 - 14:03

كتب : عمر خالد

كريستيانو رونالدو

حسم المدير الفني الإيطالي ماسيمليانو أليجري مستقبل كرستيانو رونالدو مع الفريق الموسم الحالي.

وقال أليجري في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي لمباراة إمبولي المقرر لها غدا السبت: "إن رونالدو أخبرني أمس أنه يريد الرحيل عن النادي حالا، ولهذا السبب لن يتواجد في مباراة الغد".

وأضاف "رونالدو اختار الرحيل عن النادي، فهو يرحل بعد 3 سنوات قضاها مع الفريق، وسيبحث عن نادي جديد، أنا لست محبط منه، أتمنى له التوفيق".

أخبار متعلقة
سكاي: رونالدو غادر تدريب يوفنتوس وودع زملائه قرعة الدوري الأوروبي - مجموعة نارية لـ مصطفى محمد.. ونابولي يواجه ليستر سيتي ماركا: ريال مدريد يخطط كيف سيقدم كيليان مبابي جيرارد مورينو يتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الأوروبي

وتابع "أشكر كريستيانو على ما قدمه طيلة الفترة التي قضاها داخل النادي، إنه نموذج للاعبين الشباب، ولكن يجب أن نمضي إلى الأمام".

وكانت شبكة سكاي سبورت الإنجليزية ذكرت أن كريستيانو رونالدو ودع زملائه في الفريق وغادر مركز التدريب، حيث قضى رونالدو ساعة ونصف في ملعب كونتاسا التدريبي التابع ليوفنتوس لإفراغ خزانة ملابسه وتوديع الفريق قبل أن يخرجوا إلى أرض الملعب لحضور جلسة تدريبية.

وأوضح تقرير سكاي أن مانشستر سيتي يجري محادثات للتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 36 عاما ليدعم هجوم الفريق في الموسم الحالي.

كريستيانو رونالدو مانشستر سيتي يوفنتوس
نرشح لكم
أخر الأخبار
مؤتمر سولشاير: إذا كان رونالدو يريد الرحيل عن يوفنتوس فإنه يعلم أننا هنا 15 دقيقة | أوروبا
بارالمبياد طوكيو 2020 - سيد محمد يودع منافسات تنس الطاولة من ربع النهائي 24 دقيقة | طوكيو 2020
مجاهد: لن يكون هناك تعارض بين مونديال الأندية وكأس العرب.. ومشكلة المنتخب أكبر من صلاح والنني 39 دقيقة | الدوري المصري
مجاهد: قرار إلغاء كأس مصر ليس سهلا.. سنناقش في اجتماع الأندية تحديد موعد إنشاء الرابطة ساعة | الدوري المصري
ريال مدريد يعلن تجديد عقد كاسيميرو حتى 2025 ساعة | ميركاتو
بارالمبياد طوكيو 2020 - سامح عبد العزيز يودع منافسات تنس الطاولة ساعة | طوكيو 2020
قرعة المؤتمر الأوروبي - مواجهات قوية لـ روما وتوتنام في النسخة الأولى ساعة | أوروبا
أليجري يحسمها: رونالدو أخبرني أنه يريد الرحيل عن النادي.. أتمنى له التوفيق ساعة | الدوري الإيطالي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إميان لـ في الجول: ما يحدث عار.. تعاملنا مع أفضل ناد وأسوأ اتحاد كرة في إفريقيا 2 إيقاف مدحت شلبي لنهاية الموسم 3 هيثم شعبان: كارتيرون لا يدرك أنه يتولى تدريب الزمالك.. وحتى الآن لا أصدق ركلة جزاء الأبيض 4 كلوب يعلنها لأول مرة: نفاوض صلاح لتجديد تعاقده مع ليفربول.. ولم أقل له إنه أسطورة لسبب
قد ينال إعجابك