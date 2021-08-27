سموحة يعلن انتقال حسام حسن إلى الأهلي

الجمعة، 27 أغسطس 2021 - 12:58

كتب : إسلام أحمد

حسام حسن

أعلن نادي سموحة انتقال حسام حسن إلى الأهلي بشكل رسمي.

حسام حسن

النادي : الأهلي الطرابلسي

سموحة
الأهلي

وأجرى اللاعب الفحص الطبي أمس الخميس من أجل إتمام الانتقال بشكل رسمي.

وقال نادي سموحة عبر حسابه "هدافنا التاريخي وقائدنا حسام حسن ينتقل إلى النادي الأهلي، نتمنى لك كل التوفيق في مسيرتك".

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وكشف مصدر من نادي سموحة في تصريحات لـFilGoal.com: "حسام حسن سينتقل إلى الأهلي مقابل 25 مليون جنيه، واستعارة فهد جمعة وأحمد رمضان (بيكهام)".

واستدرك "الخلاف على هل سيخصم المقابل المادي للإعارات من الصفقة أم لا فقط".

ويعد حسام حسن هداف سموحة التاريخي في الدوري برصيد 43 هدفا.

وارتدى حسام حسن قميص منتخب مصر شارك في 3 مباريات دولية دون أن يسجل.

حسام حسن انتقل من سموحة إلى أهلي طرابلس خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير الماضي.

صاحب الـ27 عاما شارك مع سموحة هذا الموسم في 15 مباراة قبل انتقاله. سجل فيهم 9 أهداف.

يذكر أن الأهلي أعلن ضم ثلاثة صفقات أمس الخميس رسميا. لويس ميكيسون من سيمبا، وكريم فؤاد من إنبي، وبيرسي تاو من برايتون الإنجليزي.

حسام حسن سموحة الأهلي في الدوري
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