قرعة الدوري الأوروبي - مجموعة نارية لـ مصطفى محمد.. ونابولي يواجه ليستر سيتي

الجمعة، 27 أغسطس 2021 - 12:44

كتب : إسلام أحمد

الدوري الأوروبي

أسفرت قرعة دور المجموعات من الدوري الأوروبي عن مجموعات نارية، خاصة للمحترفين المصريين، مصطفى محمد مع جالاتاسراي وأحمد حسن كوكا مع أولمبياكوس

وقُسمت الأندية الـ 32 إلى 8 مجموعات بعدما تقلص عدد المشاركين عن النسخ الماضية، في ظل إقامة بطولة دوري المؤتمر الأوروبي لأول مرة الموسم الجاري.

وحل جالاتاسراي في مجموعة نارية ضمت لاتسيو الإيطالي ومارسيليا الفرنسي ولوكوموتيف موسكو الروسي.

أخبار متعلقة
جيرارد مورينو يتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الأوروبي بمشاركة مصطفى محمد.. جالاتاسراي يتأهل إلى الدوري الأوروبي بالفوز على راندرز رومينيجيه: رونالدو؟ نحتاج إلى تدخل الاتحاد الأوروبي سانتو: سعيد بعودة كين.. ولا أعلم موقف مشاركته في دوري المؤتمر‎‎ الأوروبي

فيما حل أولمبياكوس على رأس المجموعة الرابعة رفقة إينتراخت فرانكفورت الألماني وفناربخشة التركي ورويال أنتويرب البلجيكي.

وجاءت المجموعات كالآتي:

المجموعة الأولى: أولمبيك ليون الفرنسي – رينجرز الأسكتلندي – سبارتا براج التشيكي – بروندبي الدنماركي

المجموعة الثانية: موناكو الفرنسي – إيندهوفن الهولندي – ريال سوسيداد الإسباني – شتورم جراتس النمساوي

المجموعة الثالثة: نابولي الإيطالي – ليستر سيتي الإنجليزي – سبارتاك موسكو الروسي – ليجيا وارسو البولندي

المجموعة الرابعة: أولمبياكوس اليوناني – إينتراخت فرانكفورت الألماني – فناربخشة التركي – رويال أنتويرب البلجيكي

المجموعة الخامسة: لاتسيو الإيطالي - لوكوموتيف موسكو الروسي – مارسيليا الفرنسي - جالاتاسراي التركي

المجموعة السادسة: سبورتينج براجا البرتغالي – ريد ستار بلجراد الصربي – لودوجوريتس البلغاري - ميتييلاند الدنماركي

المجموعة السابعة: باير ليفركوزن الألماني – سيلتك الأسكتلندي – ريال بيتيس الإسباني – فيرنيفاروتشي المجري

المجموعة الثامنة: دينامو زغرب الكرواتي – جينك البلجيكي – وست هام الإنجليزي – رابيد فيينا النمساوي

وإليكم مواعيد دور المجموعات

الجولة الأولى: 16 سبتمبر

الجولة الثانية: 30 سبتمبر

الجولة الثالثة: 21 أكتوبر

الجولة الرابعة: 4 نوفمبر

الجولة الخامسة: 25 نوفمبر

الجولة السادسة: 9 ديسمبر

ومن المنتظر أن تقام المباراة النهائية في 18 مايو 2022 على ملعب سانشيز بيزخوان بمدينة إشبيلية.

قرعة الدوري الأوروبي جالاتاسراي مصطفى محمد الدوري الأوروبي
نرشح لكم
أخر الأخبار
عاد إلى البيت.. رونالدو إلى مانشستر يونايتد 9 دقيقة | ميركاتو
طلائع الجيش: المحكمة الرياضية الدولية رفضت طعن دجلة الذي هبط رسميا 20 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر توخيل: الانتقالات؟ هناك بعض الأفكار ولازلنا نحاول.. وسعيد بالفريق الذي أملكه 39 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير يوناني: وردة إلى أنورثوسيس القبرصي 48 دقيقة | ميركاتو
مؤتمر جوارديولا: إدارة أرسنال تثق في أرتيتا ساعة | الدوري الإنجليزي
رومانو: عرض رسمي من مانشستر يونايتد لضم رونالدو ساعة | الدوري الإنجليزي
بارالمبياد طوكيو 2020 - البوسنة تتفوق على مصر في الكرة الطائرة جلوس ساعة | طوكيو 2020
رومانو: تحول مثير في مستقبل رونالدو من مانشستر سيتي إلى يونايتد ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إميان لـ في الجول: ما يحدث عار.. تعاملنا مع أفضل ناد وأسوأ اتحاد كرة في إفريقيا 2 هيثم شعبان: كارتيرون لا يدرك أنه يتولى تدريب الزمالك.. وحتى الآن لا أصدق ركلة جزاء الأبيض 3 كلوب يعلنها لأول مرة: نفاوض صلاح لتجديد تعاقده مع ليفربول.. ولم أقل له إنه أسطورة لسبب 4 احتاج 5 دقائق فقط.. أحمد ياسر ريان يسجل في انتصار ألتاي برباعية
قد ينال إعجابك