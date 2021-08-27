مصدر مقرب من أجايي لـ في الجول: رفض عرضا بالتسوية مع الأهلي.. وكارتيرون يرحب به

رفض النيجيري جونيور أجايي عرضا بالترضية من الأهلي قبل إنهاء التعاقد بشكل ودي، فيما عُرض اللاعب على الزمالك.

جونيور أجاي النادي : الأهلي الأهلي

وقال مصدر مقرب من اللاعب لـ FilGoal.com: "أجايي رفض عرضا بالترضية من الأهلي بعدما عرض النادي نصف مستحقاته المالية المتبقية إلا أنه تمسك بالحصول على كامل مستحقاته".

ويرغب الأهلي في إنهاء تعاقد الجناح النيجيري بشكل ودي قبل موسم على نهاية تعاقده.

يأتي ذلك في أعقاب ضم الثنائي، الموزمبيقي لويس ميكسيون والجنوب إفريقي بيرسي تاو.

وأضاف المصدر قائلا: "في نفس الوقت أبدى الزمالك اهتماما بضم أجايي بعد طرح اسمه عن طريق وسطاء".

وأتم "باتريس كارتيرون المدير الفني متحمس لفكرة التعاقد مع النيجيري ووعد بتقديمه بشكل مختلف وأشاد بمستواه".

أجايي الموسم الحالي خاض 21 مباراة واكتفى بتسجيل هدفين وصناعة 3.

إجمالا لعب أجايي خلال 5 مواسم مع الأهلي 161 مباراة سجل 41 هدفا وصنع 30.

وحصد أجايي 10 ألقاب مع الأهلي منذ انضمامه قادما من الصفاقسي التونسي.