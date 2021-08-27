جيرارد مورينو يتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الأوروبي

الجمعة، 27 أغسطس 2021 - 12:20

كتب : عمر خالد

جيرارد مورينو - مانشستر يونايتد وفياريال

توج جيرارد مورينو بجائزة أفضل لاعب في بطولة الدوري الأوروبي الموسم الماضي 2020–2021.

وتفوق مورينو على ثنائي مانشستر يونايتد، البرتغالي برونو فيرنانديز والأوروجوياني إدينسون كافاني.

وحصل المهاجم الإسباني على 289 نقطة ليحصد الجائزة، ليخلف البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم إنتر عن موسم 2019-2020.

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وقال مورينو في تصريحات له عقب الفوز: "أنا سعيد جدا للفوز بالجائزة، وأود أن أشكر الجميع على تلك الجائزة".

وأضاف "الموسم الماضي كان استثنائي بالنسبة للنادي حيث فاز فياريال بأول لقب أوروبي له في التاريخ، نحن مسرورين جدا بذلك".

وتابع "أحب أن أشكر الجميع على الجائزة، وأشكر الطاقم الفني والزملاء والجمهور على دعمهم لي، وأعتذر عن عدم حضوري بسبب الإجراءات الاحترازية".

وظهر جيرارد مورينو في 12 مباراة لعب فيها بقميص فياريال بالبطولة الأوروبية، حيث سجل 8 أهداف وصنع 5 وساهم في تتويج فريق الغواصات بالبطولة الأوروبية والذهاب مباشرة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

فيما جاءت أرقام برونو فيرنانديز كالتالي، حيث شارك في 9 مباريات ولعب 748 دقيقة سجل خلالها 5 أهداف وصنع 4 أخرين.

على الناحية الأخرى شارك كافاني الموسم الماضي في 5 مباريات من البطولة سجل فيها 6 أهداف وصنع 3 أخرين.

يذكر أن فياريال فاز بلقب الدوري الأوروبي بعد تخطي مانشستر يونايتد في المباراة النهائية بركلات الترجيح الماراثونية والتي انتهت بنتيجة 11 – 10 لفياريال.

فياريال جيرارد مورينو الدوري الأوروبي
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