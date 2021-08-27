مصدر من بيراميدز لـ في الجول: طلبنا ضم شريف وحمدي فتحي مقابل إبراهيم عادل لـ الأهلي

كشف مصدر من نادي بيراميدز حقيقة عرض الأهلي لضم إبراهيم عادل، وتفاصيل مفاوضات ضم ناصر ماهر.

وقال مصدر لـ بيراميدز لـ FilGoal.com: "طلبنا ضم محمد شريف وحمدي فتحي مقابل انضمام إبراهيم عادل إلى الأهلي".

وأضاف "إبراهيم عادل مشروع لاعب داخل بيراميدز وقيمته كبيرة جدا وهو دليل على نجاح قطاع الناشئين، والتفريط فيه مستحيل".

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن بيراميدز رفض عرضا من الأهلي لضم لاعب المنتخب الأولمبي.

ويبلغ عادل من العمر الـ 20 عاما وانتقل ناشئا من المريخ البورسعيدي لبيراميدز.

وسجل إبراهيم الموسم الحالي 11 هدفا وصنع هدفين في 25 مباراة بالدوري والكونفدرالية.

وعلى جانب آخر عن مفاوضات ناصر ماهر أوضح المصدر قائلا: "الأهلي يغالي في مطالبه بشأن ناصر ماهر، عرضنا 7 ملايين جنيه والأهلي يطلب 15 مليون جنيه وهو ما نرفضه".

وخرج ناصر ماهر من حسابات بيتسو موسيماني في الفترة الأخيرة من الدوري.

صانع ألعاب المنتخب الأولمبي يبلغ من العمر 24 عاما، ولم يشارك إلا 6 مرات مع الأهلي هذا الموسم.