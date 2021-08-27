مصدر من بيراميدز لـ في الجول: طلبنا ضم شريف وحمدي فتحي مقابل إبراهيم عادل لـ الأهلي

الجمعة، 27 أغسطس 2021 - 12:06

كتب : أحمد الخولي

إبراهيم عادل - بيراميدز - الصور من المركز الإعلامي لـ بيراميدز

كشف مصدر من نادي بيراميدز حقيقة عرض الأهلي لضم إبراهيم عادل، وتفاصيل مفاوضات ضم ناصر ماهر.

إبراهيم عادل

النادي : بيراميدز

ناصر ماهر

النادي : الأهلي

بيراميدز
الأهلي

وقال مصدر لـ بيراميدز لـ FilGoal.com: "طلبنا ضم محمد شريف وحمدي فتحي مقابل انضمام إبراهيم عادل إلى الأهلي".

وأضاف "إبراهيم عادل مشروع لاعب داخل بيراميدز وقيمته كبيرة جدا وهو دليل على نجاح قطاع الناشئين، والتفريط فيه مستحيل".

أخبار متعلقة
خبر في الجول – بيراميدز يرفض عرض الأهلي لضم إبراهيم عادل.. ويتفاوض لضم ناصر ماهر مصدر من بيراميدز لـ في الجول: إيقاف إبراهيم عادل بسبب التوقيع لـ الأهلي رغم التجديد لـ2025

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن بيراميدز رفض عرضا من الأهلي لضم لاعب المنتخب الأولمبي.

ويبلغ عادل من العمر الـ 20 عاما وانتقل ناشئا من المريخ البورسعيدي لبيراميدز.

وسجل إبراهيم الموسم الحالي 11 هدفا وصنع هدفين في 25 مباراة بالدوري والكونفدرالية.

وعلى جانب آخر عن مفاوضات ناصر ماهر أوضح المصدر قائلا: "الأهلي يغالي في مطالبه بشأن ناصر ماهر، عرضنا 7 ملايين جنيه والأهلي يطلب 15 مليون جنيه وهو ما نرفضه".

وخرج ناصر ماهر من حسابات بيتسو موسيماني في الفترة الأخيرة من الدوري.

صانع ألعاب المنتخب الأولمبي يبلغ من العمر 24 عاما، ولم يشارك إلا 6 مرات مع الأهلي هذا الموسم.

إبراهيم عادل ناصر ماهر الأهلي بيراميدز
نرشح لكم
أخر الأخبار
ماركا: بعد رحيل رونالدو.. يوفنتوس يرغب في ضم هازارد 10 دقيقة | الدوري الإيطالي
مباشر في الدوري - كليوباترا ضد الإسماعيلي 16 دقيقة | الدوري المصري
الثاني على التوالي.. رأسية حجازي تضرب الفيصلي 21 دقيقة | المحترفون
بعد عودته إلى مانشستر يونايتد.. أشياء سيحصل عليها رونالدو 31 دقيقة | الدوري الإنجليزي
لأنه "من الصعب جدا جدا جدا جدا جدا جدا اللعب للغريم".. رونالدو إلى مانشستر يونايتد ساعة | ميركاتو
طلائع الجيش: المحكمة الرياضية الدولية رفضت طعن دجلة الذي هبط رسميا ساعة | الدوري المصري
مؤتمر توخيل: الانتقالات؟ هناك بعض الأفكار ولازلنا نحاول.. وسعيد بالفريق الذي أملكه ساعة | الدوري الإنجليزي
تقرير يوناني: وردة إلى أنورثوسيس القبرصي ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إميان لـ في الجول: ما يحدث عار.. تعاملنا مع أفضل ناد وأسوأ اتحاد كرة في إفريقيا 2 هيثم شعبان: كارتيرون لا يدرك أنه يتولى تدريب الزمالك.. وحتى الآن لا أصدق ركلة جزاء الأبيض 3 كلوب يعلنها لأول مرة: نفاوض صلاح لتجديد تعاقده مع ليفربول.. ولم أقل له إنه أسطورة لسبب 4 احتاج 5 دقائق فقط.. أحمد ياسر ريان يسجل في انتصار ألتاي برباعية
قد ينال إعجابك