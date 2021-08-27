حسين السيد: الزمالك لا يوافق على إلغاء كأس مصر

الجمعة، 27 أغسطس 2021 - 11:52

كتب : عمر خالد

حسين السيد

رفض حسين السيد، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك فكرة إلغاء بطولة كأس مصر، وتحدث عن مفاوضات نبيل عماد دونجا لاعب بيراميدز.

وقال حسين السيد عبر قناة الزمالك: "لا نريد إلغاء البطولة، بالفعل البطولة بدأت ولُعبت بالفعل فلماذا تلغي مسابقة أنت بدأتها مسبقا".

وأضاف "خضنا آخر 7 ماتشات في بطولة الدوري في فترة وجيزة، ولا يوجد أي مانع من إقامة بطولة كأس مصر، هناك شركات راعية تدفع أموال لا تريد أن تخسرها، وأندية تدفع أموال ستفقدها إذا تم إلغاء البطولة".

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وتابع "إلغاء كأس مصر يهدر مجهود بقية الأندية التي تشارك في البطولة، وما يسرب عن إمكانية الكأس هي بلالين اختبار لجس النبض".

ونفى السيد الأخبار التي تم تدولها عن إفساده لصفقة انتقال نبيل عماد دونجا لاعب بيراميدز إلى الزمالك قائلا: "ما أثير في تلك الأخبار غير صحيح على الإطلاق وشئ يُضحك تماما ومفبرك، لم أقابل دونجا مطلقا، وأستغرب من يطلق مثل تلك الأخبار في الإعلام".

وعن ملف تجديد عقود بعض اللاعبين التي تنتهي بنهاية الموسم المقبل قال عضو مجلس إدارة الزمالك: "لاعبين مثل طارق حامد إذا انتهى عقده اليوم لن يرحل عن نادي الزمالك، فهو أحد رموز النادي، ولا يوجد أزمة في ملف التجديد".

واستطرد "محمد أبو جبل لديه رغبة كبيرة في البقاء داخل الزمالك وتجديد عقده، كل اللاعبين الذين اقتربت عقودهم على الانتهاء لن يرحلوا عن النادي بمنتهى السهولة التي يصورها البعض".

يذكر أن نادي الزمالك فاز ببطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي للمرة الـ 13 في تاريخه بعد الفوز على الإنتاج الحربي، ويتبقى له مباراة واحدة أمام البنك الأهلي وسيتم تسليم درع الدوري له في تلك المواجهة.

الزمالك كأس مصر
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