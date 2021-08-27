بارالمبياد طوكيو 2020 - سيد محمد إلى ربع نهائي تنس الطاولة

الجمعة، 27 أغسطس 2021 - 11:13

كتب : FilGoal

سيد محمد تنس طاولة

تأهل سيد محمد إلى ربع نهائي منافسات تنس الطاولة للألعاب البارالمبية طوكيو 2020.

وتفوق سيد على الياباني ياجي كاتسيوشي بنتيجة 3 أشواط مقابل شوط.

وأنهى سيد الشوط الأول بنتيجة 11-9 ثم تعادل الياباني بنفس العدد من النقاط في الشوط الثاني.

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وفي الشوط الثالث تفوق سيد بصعوبة بنتيجة 13-11 وفاز باللقب بعدما فاز بالشوط الرابع بنتيجة 11-8 في مباراة استمرت 29 دقيقة.

وسيلتقي في ربع النهائي مع الصيني شيو يان في الثانية و20 دقيقة ظهرا اليوم الجمعة.

وكان سيد قد حصد المركز الثاني في دور المجموعات بعد تحقيق فوزين وخسارة مباراة.

بارالمبياد طوكيو 2020 سيد محمد تنس طاولة
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