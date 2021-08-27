ماركا: ريال مدريد يخطط كيف سيقدم كيليان مبابي

الجمعة، 27 أغسطس 2021 - 11:15

كتب : عمر خالد

كيليان مبابي - باريس سان جيرمان

يخطط نادي ريال مدريد إقامة حفل لتقديم اللاعب الفرنسي كيليان مبابي، والتي تشير التقارير الصحفية الإسبانية من قرب توقيعه مع النادي الملكي في الساعات المقبلة.

كيليان مبابي

النادي : باريس سان جيرمان

ريال مدريد

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية، أن ريال مدريد لديه خيارين لتقديم اللاعب الفرنسي لجماهير النادي.

الخيار الأول والمفضل لدى إدارة مدريد هو الحصول على مساحة مفتوحة تتسع لعدد كبير من الناس في فالديبيباس، المدينة الرياضية الخاصة بالنادي، مع ضرورة احترام الجميع للإجراءات الإحترازية الخاصة بالوباء ولكن في الهواء الطلق وعلى مسافة كافية.

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وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ريال مدريد تفضل ذلك الخيار ولكن إذا تم الاستقرار عليه فسيتعين أن يكون تقديم اللاعب الفرنسي يوم 9 أو 10 من الشهر المقبل، مع عودة مبابي من التزاماته الدولية مع منتخب بلاده.

وأوضح تقرير ماركا أن الخيار الثاني هو تقديم عرض يوم السبت قبل مباراة الفريق ضد سيلتا فيجو، في برنابيو على الرغم من أن سعة الجمهور محدودة.

وتابع تقرير ماركا أن جميع الأطراف تعمل بالفعل، حيث يعيش النادي والجماهير على ذاكرة تقديم كريستيانو رونالدو في عام 2009، حيث كان يوم مثالي في تاريخ النادي، وبالتالي يريدون تكرار نفس الأمر مع مبابي.

يذكر أن ريال مدريد تقدم بعرض إلى باريس سان جيرمان من أجل الحصول على كيليان مبابي بقيمة 180 مليون يورو، وأشارت بعض التقارير ان انتقال اللاعب أصبح وشيكا للغاية، حيث أن الناديين اتفقا على التفاصيل بينهما.

كيليان مبابي ريال مدريد باريس سان جيرمان
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