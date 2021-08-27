مواعيد مباريات الجمعة 27 أغسطس 2021.. الأهلي والزمالك وقرعة الدوري الأوروبي والمؤتمر

تتواصل الجولة الختامية من الدوري المصري وتبدأ الجولة الثانية من الدوري الإيطالي، كما تجرى قرعة الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي.

ويقدم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم الجمعة 27 أغسطس 2021 والقنوات الناقلة.

قرعة الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر

في الثانية عشر ظهرا تقام قرعة الدوري الأوروبي بعد اكتمال أسماء الأندية الـ 32 المشاركة.

وفي الواحدة والنصف ظهرا تُجرى قرعة دور المجموعات لدوري المؤتمر الأوروبي بمشاركة 32 فريقا.

وتذاع مُجريات القرعة عبر قناة بي إن سبورتس الإخبارية.

الدوري المصري

في السابعة مساءً يلتقي سيراميكا كليوباترا مع الإسماعيلي وتذاع على أون تايم سبورتس 3.

وفي التاسعة مساءً يحل الزمالك ضيفا على البنك الأهلي وتذاع على أون تايم سبورتس 1.

وفي نفس التوقيت يستضيف الأهلي ضيفه أسوان وتذاع على أون تايم سبورتس 2.

الدوري الإيطالي

الجولة الثانية من الدوري الإيطالي تشهد مواجهة هيلاس فيرونا وإنتر وتذاع المباراة في التاسعة إلا الربع عبر قناة الدوري الإيطالي على موقع يوتيوب.