بارالمبياد طوكيو 2020 - سيد محمد يتأهل إلى ثمن نهائي تنس الطاولة

الجمعة، 27 أغسطس 2021 - 05:51

كتب : محمد سمير

سيد محمد تنس طاولة

تأهل سيد محمد إلى ثمن نهائي منافسات تنس الطاولة للألعاب البارالمبية طوكيو 2020.

وحصد سيد محمد المركز الثاني في دور المجموعات بعد تحقيق فوزين وخسارة مباراة.

وتغلب سيد محمد على الياباني ماساتشيكا إنوي 3-0 ليحسم تأهله للدور التالي.

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افتتح سيد المباراة بالفوز بالشوط الأول بصعوبة 11-9 قبل أن يفوز بالشوط الثاني 15-13.

ونجح سيد محمد في الشوط الثالث أن يحسم الأمور لصالحه بنتيجة 11-6.

وكان قد افتتح سيد محمد مشاركاته في منافسات تنس الطاولة من بارالمبياد طوكيو بالفوز على الأسترالي جاك باليسترينو في الجولة الأولى لدور المجموعات.

سيد فاز بالشوط الأول بنتيجة 11-5 قبل أن يخسر الشوط الثاني بنتيجة 8-11.

وعاد سيد محمد للفوز بالشوطين الثالث والرابع بنتيجة 11-2 و11-9.

وتشارك مصر في بارالمبياد طوكيو بـ 49 لاعب ولاعبة في 8 رياضات مختلفة وتقام المنافسات في الفترة من 24 أغسطس إلى 5 سبتمبر.

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