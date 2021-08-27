ماركا: انتقال مبابي إلى ريال مدريد بات وشيكا

ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي أصبح قريبا من الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني، بعد العرض الأخير الذي قدمه النادي إلى نادي العاصمة الفرنسية.

وأشارت صحيفة ماركا الإسبانية، إلى أن باريس سان جيرمان وريال مدريد اتفاقا بعد تبادل رسائل البريد الإلكتروني والعروض والكلمات في الأيام الأخيرة على انتقال مبابي إلى ريال مدريد.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن عرض مدريد هو 170 مليون يورو بالإضافة إلى 10 ملايين يورو إضافية كمكافآت محتملة، وسيوافق عليها النادي الفرنسي، مما يمنح مبابي فرصة أخيرا لتمثيل العملاق الإسباني.

ولم تستبعد الصحيفة الإسبانية أن يكون الإعلان الرسمي للصفقة اليوم الجمعة، إذ أن من المقرر أن يصل مبابي إلى العاصمة الإسبانية قبل أن ينضم إلى المنتخب الفرنسي في فترة التوقف الدولي.

وعن موقف ريال مدريد، أشار تقرير ماركا إلى أن إدارة النادي ترى أنها فعلت كل شيء في إطار قوانين انتقالات كرة القدم وأنهم تصرفوا بشكل صحيح، وذلك بمجرد أن أوضح مبابي أنه يريد الانضمام إلى النادي.

تقرير ماركا لم يستبعد أنه من الممكن ألا يتم استدعاء مبابي من قبل المدير الفني الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينيو لمواجهة ريمس في الدوري الفرنسي الجولة المقبلة، ولكنه سيستمر في التدريب مع الفريق.

وكان ريال مدريد تقدم بعرض رسمي بقيمة 160 مليون يورو لباريس من أجل الحصول على مبابي، ولكن النادي الفرنسي رفض العرض.

الأمر الذي جعل ريال مدريد يقدم عرضا جديدا بقيمة 180 مليون يورو ليكون مبابي ضمن صفوف ريال مدريد قبل إغلاق سوق الانتقالات الأيام المقبلة.