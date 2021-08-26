المصري ينهي الدوري بتعادل سلبي مع طلائع الجيش

أنهى النادي المصري مشاركته في بطولة الدوري المصري هذا الموسم بتعادل سلبي مع طلائع الجيش على ملعب المكس بالإسكندرية.

التعادل رفع رصيد المصري إلى 50 نقطة في المركز الخامس، فيما ارتفع رصيد طلائع الجيش إلى 42 نقطة في المركز الثامن.

ورغم احتلال المركز الخامس، لكن النادي المصري كان قد تأهل إلى الكونفدرالية سلفا بسبب احتلال المركز الثالث وقت إرسال أسماء الفرق المصرية المشاركة في إفريقيا بالموسم المقبل.

التشكيل

بدأ علي ماهر المباراة بتشكيل من الأساسيين والبدلاء.

استمر عصام ثروت في حراسة المرمى، فيما عاد إسلام صلاح للمشاركة كأساسي في قلب الدفاع، وتواجد علاء عطا كظهير أيمن بدلا من كريم العراقي.

أما في وسط الملعب، فعاد إيزي إيميكا للبدء، فيما بدأ كاسينجو كازادي في الهجوم كأساسي، ومن خلفه إسلام عطية.

طلائع الجيش كاد يتقدم في الدقيقة السادسة بعد عرضية فشل عصام ثروت في التعامل معها، لتصل إلى عمرو جمال الذي سدد، لكن ثروت تصدى لها إلى ركنية.

المصري رد في الدقيقة العاشرة، وكاد يتقدم بعد عرضية من علاء عطا، قابلها إسلام عطية برأسية فوق المرمى.

وكانت أخطر الفرص في الدقيقة الـ13 بعد بينية من عمرو موسى إلى محمد عبد اللطيف "جريندو"، والذي انفرد بالمرمى، لكنه سدد بجانب القائم.

باقي أحداث المباراة لم تشهد فرص تذكر، لكنه شهدت مشاركة بعض اللاعبين.

علي ماهر أشرك حسن علي ومحمد عنتر بدلا من أحمد رفعت وكازادي كاسينجو مع بداية الشوط الثاني.

وشارك حجاج عويس بدلا من إيزي إيميكا في الدقيقة الـ53.

حجاج عويس تعرض لجرح قطعي في الرأس، لكنه أكمل اللقاء حتى نهايته.

وشارك زياد فرج بدلا من إسلام عطية في الدقيقة الـ75.

وفي الدقيقة الـ86، عاد حسين رجب للمشاركة مع المصري لأول مرة هذا الموسم بدلا من جريندو.

مشاركة هي الأولى لـ حسين رجب منذ إصابته أثناء استعدادات الفريق للعودة للمشاركة عقب توقف فيروس كورونا بالموسم الماضي.

في النهاية انتهى اللقاء بالتعادل، لينتهي موسم الفريقين رسميا.

التعادل رفع رصيد المصري إلى 50 نقطة في المركز الخامس، فيما ارتفع رصيد طلائع الجيش إلى 42 نقطة في المركز الثامن.