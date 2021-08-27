بيراميدز يودع عبد الله بكري بحفل تكريمي

أقام فريق بيراميدز حفلا وداعيا للمدافع عبد الله بكري لاعب الفريق المنتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري، لتوديعه بعد انتهاء مشواره مع النادي.

عبدالله بكري النادي : بيراميدز بيراميدز

وودع لاعبو بيراميدز والجهاز الفني بقيادة المدير الفني تاكيس جونياس، عبد الله بكري في حفل أقيم على هامش تدريبات اليوم.

ووجه الفريق والجهاز الفني والإداري الشكر للاعب على السنوات التي قضاها داخل الفريق، وتمنى له الجميع التوفيق في مهمته المقبلة.

ويستعد بيراميدز دون راحة لمواجهة غزل المحلة في المباراة التي تجمع الفريقين، الساعه الخامسة مساء السبت على استاد الدفاع الجوي في الجولة الأخيرة من الدوري الممتاز.

ولعب عبد الله بكري 54 مباراة بقميص بيراميدز سجل خلالها هدفا واحدا فقط.

وكان مدافع بيراميدز انضم إلى النادي قادما من سموحة عام 2018.