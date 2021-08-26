أمير توفيق: صفقة بيرسي تاو لن تكون الأخير لـ الأهلي

الخميس، 26 أغسطس 2021 - 22:49

كتب : حسام نور الدين

أمير توفيق

أكد أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي على إن صفقة بيرسي تاو لن تكون الأخيرة للفريق الأحمر.

وقال أمير توفيق في تصريحات لموقع الأهلي الرسمي: "صفقة بيرسي تاو لن تكون الأخيرة".

وأضاف "هناك مشاورات في اتجاهات عديدة للتعاقد مع لاعبين آخرين وفقًا لرؤية المدير الفني".

أخبار متعلقة
خبر في الجول – حسام حسن يجتاز الكشف الطبي ويستكمل إجراءات التعاقد في مقر الأهلي الأهلي يفوض عبد الحفيظ لحضور اجتماع اتحاد الكرة حوار في الجول – سيمبا: 3 أندية طلبت ضم ميكيسون من مصر.. والصفقة كلفت الأهلي قرابة مليون دولار مصدر من سموحة يكشف لـ في الجول مقابل انتقال حسام حسن إلى الأهلي.. وموقف عبد القادر

توفيق أتم "يأتي هذا بالتنسيق الكامل مع محمود الخطيب رئيس النادي، والذي يحرص على توفير كافة الاحتياجات الفنية للفريق استعدادًا للمرحلة القادمة، وحصد البطولات لإسعاد جماهير الأهلي".

كان الأهلي قد أعلن التعاقد مع بيرسي تاو من برايتون، ولويس ميكيسون من سيمبا، وكريم فؤاد من إنبي صياح اليوم الخميس.

وعلم FilGoal.com بأن حسام حسن مهاجم سموحة يتواجد حاليا في مقر النادي لإتمام تعاقده مع الأهلي.

ويستعد الأهلي لمواجهة أسوان مساء غد الجمعة، ضمن مباريات الجولة الأخيرة من الدوري المصري.

في الدوري الأهلي أمير توفيق
نرشح لكم
أخر الأخبار
استدعاء أليو ديانج لمنتخب مالي في تصفيات كأس العالم 3 دقيقة | إفريقيا
بايرن ميونيخ VS برشلونة.. ماذا تغير بين الفريقين بعد مباراة الـ 8-2؟ 9 دقيقة | أوروبا
أمير توفيق: صفقة بيرسي تاو لن تكون الأخير لـ الأهلي 22 دقيقة | الدوري المصري
الخليفي يحسم الجدل: رونالدو لن يجتمع مع ميسي 28 دقيقة | الدوري الإيطالي
بمشاركة مصطفى محمد.. جالاتاسراي يتأهل إلى الدوري الأوروبي بالفوز على راندرز 33 دقيقة | أوروبا
تقرير – ما بعد رونالدو.. خيارات يوفنتوس لتعويض النجم البرتغالي 38 دقيقة | الدوري الإيطالي
خبر في الجول – حسام حسن يجتاز الكشف الطبي ويستكمل إجراءات التعاقد في مقر الأهلي 44 دقيقة | الدوري المصري
قرعة الأبطال - قمم مكررة.. ميلان وليفربول وريال وإنتر.. باريس لا يهزم سيتي ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إميان لـ في الجول: ما يحدث عار.. تعاملنا مع أفضل ناد وأسوأ اتحاد كرة في إفريقيا 2 إيقاف مدحت شلبي لنهاية الموسم 3 هيثم شعبان: كارتيرون لا يدرك أنه يتولى تدريب الزمالك.. وحتى الآن لا أصدق ركلة جزاء الأبيض 4 كلوب يعلنها لأول مرة: نفاوض صلاح لتجديد تعاقده مع ليفربول.. ولم أقل له إنه أسطورة لسبب
قد ينال إعجابك