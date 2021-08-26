أمير توفيق: صفقة بيرسي تاو لن تكون الأخير لـ الأهلي

أكد أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي على إن صفقة بيرسي تاو لن تكون الأخيرة للفريق الأحمر.

وقال أمير توفيق في تصريحات لموقع الأهلي الرسمي: "صفقة بيرسي تاو لن تكون الأخيرة".

وأضاف "هناك مشاورات في اتجاهات عديدة للتعاقد مع لاعبين آخرين وفقًا لرؤية المدير الفني".

توفيق أتم "يأتي هذا بالتنسيق الكامل مع محمود الخطيب رئيس النادي، والذي يحرص على توفير كافة الاحتياجات الفنية للفريق استعدادًا للمرحلة القادمة، وحصد البطولات لإسعاد جماهير الأهلي".

كان الأهلي قد أعلن التعاقد مع بيرسي تاو من برايتون، ولويس ميكيسون من سيمبا، وكريم فؤاد من إنبي صياح اليوم الخميس.

وعلم FilGoal.com بأن حسام حسن مهاجم سموحة يتواجد حاليا في مقر النادي لإتمام تعاقده مع الأهلي.

ويستعد الأهلي لمواجهة أسوان مساء غد الجمعة، ضمن مباريات الجولة الأخيرة من الدوري المصري.