أمير توفيق: صفقة بيرسي تاو لن تكون الأخير لـ الأهلي
الخميس، 26 أغسطس 2021 - 22:49
كتب : حسام نور الدين
أكد أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي على إن صفقة بيرسي تاو لن تكون الأخيرة للفريق الأحمر.
وقال أمير توفيق في تصريحات لموقع الأهلي الرسمي: "صفقة بيرسي تاو لن تكون الأخيرة".
وأضاف "هناك مشاورات في اتجاهات عديدة للتعاقد مع لاعبين آخرين وفقًا لرؤية المدير الفني".
توفيق أتم "يأتي هذا بالتنسيق الكامل مع محمود الخطيب رئيس النادي، والذي يحرص على توفير كافة الاحتياجات الفنية للفريق استعدادًا للمرحلة القادمة، وحصد البطولات لإسعاد جماهير الأهلي".
كان الأهلي قد أعلن التعاقد مع بيرسي تاو من برايتون، ولويس ميكيسون من سيمبا، وكريم فؤاد من إنبي صياح اليوم الخميس.
وعلم FilGoal.com بأن حسام حسن مهاجم سموحة يتواجد حاليا في مقر النادي لإتمام تعاقده مع الأهلي.
ويستعد الأهلي لمواجهة أسوان مساء غد الجمعة، ضمن مباريات الجولة الأخيرة من الدوري المصري.