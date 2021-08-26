الخليفي يحسم الجدل: رونالدو لن يجتمع مع ميسي

نفى القطري ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان الفرنسي ما تردد عن إمكانية دخول ناديه في مفاوضات مع البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي.

وتناول الخليفي هذا الأمر كمزحة في حديثه مع قنوات “beIN Sports” المملوكة له، حيث أكد أن الأمر لم يكن في دائرة الاعتبار منذ البداية.

ويرتبط رونالدو بإمكانية الرحيل عن يوفنتوس طوال الصيف، وفي الوقت الحالي تؤكد التقارير الصحفية أنه بات على أعتاب الانضمام إلى صفوف مانشستر سيتي.

كل المؤشرات كانت تسير بهذا الاتجاه، لولا سفر وكيله جورجي مينديز المفاجئ إلى العاصمة الفرنسية باريس، والذي أشعل نيران الشائعات من جديد.

وقال الخليفي بصورة مقتضبة ردا على السؤال بخصوص إمكانية التعاقد مع رونالدو: "لم نفكر حتى بهذا الأمر".

وكان باريس سان جيرمان قد أجرى العديد من الصفقات الكبرى بالآونة الأخيرة، على رأسها التعاقد مع ليونيل ميسي أسطورة برشلونة في صفقة انتقال حر، بعد فشل البلوجرانا في تجديد تعاقده بسبب الأزمة المالية الشهيرة.

هذا الأمر أثار الكثير من التساؤلات حول إمكانية الجمع بين الغريمين ميسي ورونالدو في فريق واحد، بعد 9 سنوات من التنافس المباشر في إسبانيا، حين كان صاروخ ماديرا في صفوف ريال مدريد.

يذكر أن رونالدو كان قد ترك الملكي صوب يوفنتوس في صيف 2018 مقابل 117 مليون يورو، ومنذ ذلك الوقت أثيرت الكثير من الشائعات عن عودته سواء إلى مدريد أو إلى مانشستر يونايتد، ولكنه الآن في طريقه إلى غريم الأخير سيتي.