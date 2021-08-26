تقرير – ما بعد رونالدو.. خيارات يوفنتوس لتعويض النجم البرتغالي

كشفت تقارير صحفية عن خطط يوفنتوس لتعويض رحيل نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي يقترب من مانشستر سيتي الإنجليزي.

وسيعود جورجي مينديز وكيل أعمال رونالدو للعمل مع إدارة يوفي على آليات خروج رونالدو إلى مانشستر، فيما سيحاول يوفي على الناحية الأخرى تعويض رحيل رونالدو بواحد من إثنين.

وبحسب ألفريدو بيدولا صحفي "سبورت إيطاليا" فإن السيتيزينز باتوا مستعدين لتلبية مطالب إدارة السيدة العجوز، لإتمام انتقال رونالدو خلال سوق الصيف الذي يوشك على نهايته.

وحاول يوفنتوس الحصول على جابرييل جيسوس مهاجم مانشستر سيتي في هذه الصفقة، الأمر الذي يرفضه سيتي حتى الآن، ما يعني أن البيانكونيري سيتوجب عليه البحث في اتجاهات أخرى.

أول هذه الاتجاهات هو ماورو إيكاردي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، وهو ليس بغريب عن الدوري الإيطالي حيث لعب مع إنتر ميلان.

وسيتمكن إيكاردي من الرحيل بسهولة إذا بقي كيليان مبابي في صفوف الفريق، أما إذا أتم انتقاله المتوقع إلى ريال مدريد الإسباني، فإن يوفي سيضطر للبحث في اتجاه آخر.

هذا الاتجاه الآخر هو مويسي كين لاعبه السابق، الذي غادر في أغسطس 2019، والذي لعب العام الماضي مع باريس سان جيرمان أيضا، ولكنه مملوك لإيفرتون الإنجليزي.

أسماء أخرى اقترحها التقرير ولكنها أكثر صعوبة، هما بيير إيميريك أوباميانج وألكساندر لاكازيت مهاجمي آرسنال، حيث ترغب إدارة آرسنال في التخلص من راتب أوباميانج، وهو ما سيكون سهلا على إدارة يوفي بعد التخلص من راتب رونالدو.

يذكر أن رونالدو كان قد انضم إلى يوفنتوس في صيف 2018 قادما من ريال مدريد مقابل 117 مليون يورو.