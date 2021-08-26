خبر في الجول – حسام حسن يجتاز الكشف الطبي ويستكمل إجراءات التعاقد في مقر الأهلي

اجتاز حسام حسن مهاجم نادي سموحة، الكشف الطبي تمهيدا لانضمامه إلى الأهلي.

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وحسبما علم FilGoal.com فإن حسام حسن يتواجد حاليا في مقر النادي الأهلي لاستكمال إجراءات التعاقد.

حسام حسن يتمم أيضا إجراءات تقديمه عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالنادي، تمهيدا لإعلان الصفقة خلال ساعات.

من جهة أخرى، علم FilGoal.com في وقت سابق بأن الصفقة كلفت الأهلي 20 مليون جنيه، بالإضافة لإعارة أحمد رمضان (بيكهام)، وفهد جمعة إلى سموحة.

حسام حسن انتقل من سموحة إلى أهلي طرابلس خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير الماضي.

صاحب الـ27 عاما شارك مع سموحة هذا الموسم في 15 مباراة قبل انتقاله. سجل فيهم 9 أهداف.

يذكر أن الأهلي أعلن ضم ثلاثة صفقات اليوم الخميس رسميا. لويس ميكيسون من سيمبا، وكريم فؤاد من إنبي، وبيرسي تاو من برايتون الإنجليزي.