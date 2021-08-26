قرعة الأبطال - قمم مكررة.. ميلان وليفربول وريال وإنتر.. باريس لا يهزم سيتي

صراعات متجددة في كل نسخة من دوري أبطال أوروبا. القرعة التي تجمع 32 من صفوة أندية القارة كل عام، دائما ما تمنحنا مجموعة من المباريات النارية.

بين باحث عن ثأر وباحث عن هدف، بين تاريخ من السجال وبين نصر أول لم يتحقق، نستعرض معا أبرز المواجهات في دور مجموعات نسخة 2021-2022.

ليفربول × ميلان

تغير الزمن كثيرا.. للمرة الأولى تقام هذه المواجهة في دور المجموعات، أو بالأحرى في أي دور غير نهائي دوري أبطال أوروبا.

للمرة الثالثة يصطدم ليفربول وميلان في دوري الأبطال، بعد نهائي اسطنبول الناري عام 2005، والذي بدأ بتقدم الروسونيري بهدف باولو مالديني في الدقيقة الأولى، ثم هدفي هيرنان كريسبو في الدقيقتين 39 و44، لينهي الشوط الأول بتقدمه 3-0.

بين الدقيقتين 54 و60، ضرب ليفربول ثلاثية العودة الأقوى بتوقيع ستيفن جيرارد وفلاديمير سميتشر وتشابي ألونسو، ثم فاز بركلات الترجيح 3-2.

تكررت المواجهة في نهائي 2007، وكان الفوز حليف ميلان بهدفي فيليبو إنزاجي في الدقيقتين 45 و82، مقابل هدف وحيد سجله ديريك كاوت في الدقيقة 89.

ليفربول × أتلتيكو مدريد

للمرة الثانية في دور المجموعات والثالثة عموما يلتقي الطرفان في دوري الأبطال، وعين الريدز على الثأر من إقصاء عام 2020 الشهير.

المناسبة الأولى وقعت في مجموعات نسخة 2008-2009، وانتهت المباراتان بالتعادل بنفس النتيجة 1-1.

أما المناسبة الثانية فكانت في دور الـ16 للنسخة قبل الماضية، حيث فاز أتلتيكو ذهابا بهدف ساؤول، فيما نجح ليفربول في قلب الطاولة بالوقت الأصلي للإياب، بفضل هدف جورجينيو فينالدوم.

الأوقات الإضافية شهدت انقلابا مثيرا للغاية، حيث اقترب ليفربول من حسم تأهله بهدف روبرتو فيرمينو، قبل أن يرد الأتلتي بثلاثية سجلها ماركوس يورينتي "هدفين" وألفارو موراتا ليقتنص التأهل من قلب أنفيلد.

ريال مدريد × إنتر ميلان

تاريخ طويل من المواجهات بدأ في الستينات وحتى النسخة الماضية. صافرة البداية كانت في المباراة النهائية لعام 1964، والتي انتهت بفوز إنتر 3-1.

في نسخة 1966 نجح ريال مدريد في رد الصاع بإقصاء النيراتزوري من نصف النهائي، بالفوز 1-0 ذهابا والتعادل 1-1 إيابا.

معركة الستينات انتهت في ربع نهائي النسخة التالية 1967، حين فاز إنتر 1-0 ذهابا و2-0 إيابا، ليتأجل الصراع إلى ثمانينات القرن ذاته.

في نصف نهائي 1981، نجح ريال مدريد في الفوز ذهابا بهدفي سانتيانا وخوانيتو، فيما لم يكن هدف جرازيانو بيلي كافيا في الإياب، ليتأهل الميرينجي بمجموع المباراتين 2-1.

امتد السجال في كأس الكؤوس الأوروبية وكأس الاتحاد الأوروبي، ولم يعُد إلى دوري الأبطال حتى نسخة 1998-1999 في دور المجموعات، ليستمر الاشتباك دون فض، حيث فاز ريال مدريد 2-0 بهدفي فرناندو هييرو وكلارنس سيدورف، فيما فاز إنتر ميلان إيابا بثلاثة أهداف سجلها إيفان زامورانو وروبرتو باجيو "هدفين" مقابل هدف وحيد سجله سيدورف أيضا.

طال الانتظار مجددا حتى جمعتهما مجموعات النسخة الماضية، وأخيرا فض الملكي هذا الاشتباك، بالفوز ذهابا 3-2 بثلاثية كريم بنزيمة وسيرخيو راموس ورودريجو مقابل هدفي لاوتارو مارتينيز وإيفان بيريسيتش، ثم بتكرار الفوز إيابا في جوسيبي مياتزا بهدفي إيدين هازارد وأشرف حكيمي بالخطأ في مرماه.

باريس سان جيرمان × مانشستر سيتي

صراع جبابرة المال يتكرر للمرة الثالثة، وللمرة الأولى في دور المجموعات، حيث وقعت المواجهة الأولى في ربع نهائي نسخة 2016.

النتيجة النهائية كانت وصول مانشستر سيتي إلى نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخه، فبعد التعادل ذهابا بفضل هدفي زلاتان إبراهيموفيتش وأدريون رابيو لباريس مقابل هدفي كيفن دي بروين وفرناندينيو، نجح سيتي في الفوز إيابا بهدف نظيف سجله دي بروين.

آخر المواجهات ليست عنا ببعيد، حيث كانت نصف نهائي النسخة الماضية، وكالعادة استمر باريس سان جيرمان في كونه بوابة تاريخ سيتي، فهذه المرة تأهل الفريق الإنجليزي للنهائي الأول في تاريخه.

باريس سان جيرمان لم يهزم مانشستر سيتي أبدا في دوري أبطال أوروبا، فرغم تقدمه ذهابا بهدف ماركينيوس المبكر، إلا أن هدفي كيفن دي بروين ورياض محرز منحا النصر للضيوف، أما في الإياب فاز سيتي بهدفي محرز.

تشيلسي × يوفنتوس

للمرة الثانية في المجموعات والثالثة عموما، يصطدم حامل اللقب تشيلسي بصاحب الرقم الأسوأ في خسارة النهائيات يوفنتوس.

المواجهة الأولى وقعت في دور الـ16 عام 2009، وانتهت بعبور تشيلسي إلى دور الثمانية، بعد الفوز ذهابا بهدف ديدييه دروجبا، ثم التعادل إيابا 2-2، حيث سجل فينشنزو ياكوينتا وأليساندرو ديل بييرو لصالح يوفنتوس، فيما سجل مايكل إيسيان ودروجبا هدفي البلوز.

نتيجة ستتكرر مرة أخرى في دور المجموعات لنسخة 2012-2013، حيث سجل أوسكار هدفي تشيلسي فيما سجل أرتورو فيدال وفابيو كوالياريلا هدفي يوفنتوس، أما المباراة الثانية، فشهدت انتصارا ساحقا للبيانكونيري بثلاثية نظيفة سجلها كوالياريلا وفيدال وسيباستيان جيوفينكو.

مانشستر يونايتد × فياريال

جيرارد مورينو وإدينسون كافاني، إليكم اللائحة الكاملة لأسماء من سجلوا في تاريخ هذه المباراة. فقط هما هدفي نهائي الدوري الأوروبي الذي انتهى لصالح فياريال بركلات الترجيح، فيما عدا ذلك التقى الطرفان في 4 مباريات بدوري أبطال أوروبا دون تسجيل أي أهداف.

في دور المجموعات لنسخة 2005-2006، انتهى ذهاب المادريجال بالتعادل السلبي في مباراة أبرز ما جرى بها كان طرد واين روني، فيما انتهى الإياب في أولد ترافورد بنفس النتيجة.

تتجدد المواجهة في نسخة 2008-2009، ولكن لا جديد يذكر سوى طرد خوان كابديفيلا ظهير فياريال في المادريجال أيضا، فمن يكون صاحب أول هدف بين الفريقين في دوري الأبطال؟