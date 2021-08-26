الأهلي يفوض عبد الحفيظ لحضور اجتماع اتحاد الكرة

أعلن النادي الأهلي تفويض سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق لحضور اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية.

ومن المقرر أن يعقد اتحاد الكرة اجتماعا مع ممثلي أندية الدوري الممتاز يوم الأحد المقبل.

من جهة أخرى، عقد الخطيب جلسة مع سيد عبد الحفيظ ظهر اليوم الخميس، لمناقشة العديد من الملفات الخاصة بالفريق في الموسم الجديد، في ضوء التحديات التي تشهدها المرحلة المقبلة؛ سواء على الصعيد المحلي أو القاري".

وطلب الخطيب من مدير الكرة الانتهاء من كافة الأمور، بما يضمن دعم الفريق وتوفير كل احتياجاته بالشكل الأمثل كالمعتاد؛ لتحقيق طموحات الأهلي وجماهيره".

ويستعد الأهلي لمواجهة أسوان مساء غد الجمعة، في الجولة الأخيرة من الدوري المصري.