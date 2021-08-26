حوار في الجول – سيمبا: 3 أندية طلبت ضم ميكيسون من مصر.. والصفقة كلفت الأهلي قرابة مليون دولار
الخميس، 26 أغسطس 2021 - 21:43
كتب : حامد وجدي
كشف باربرا جونزاليس المدير التنفيذي لنادي سيمبا التنزاني عن القيمة التقريبية لصفقة انتقال لويس ميكيسون إلى الأهلي.
لويس ميكيسوني
النادي : الأهلي
وقال باربرا جونزاليس في تصريحات لـFilGoal.com: "المفاوضات مع الأهلي لانتقال ميكيسون استمرت ثلاثة أشهر. كلا الناديين تمتع بذكاء كبير في المفاوضات".
وأضاف "بطبيعة الحال يريد الجميع الحصول على أفضل سعر، لحسن الحظ أتممنا الشهر الماضي كل شيء. عرض الأهلي كان الأفضل لنا وللاعب".
باربرا أتبع "كان هناك 3 أندية مصرية ترغب في ضم ميكيسون، لكنني أفضل الحفاظ على سرية هويتهم".
المدير التنفيذي أكمل "هناك اتفاق مع الأهلي بعدم الحديث عن أي أمور مالية تخص الصفقة، ولا يوجد بنود إضافية في التعاقد بحال تتويج اللاعب ببطولة إفريقيا مع الأهلي. الصفقة ما بين 800 ألف إلى مليون دولار".
وأكمل "لا صحة لأننا لم نمانع انتقال ميكيسون إلى الزمالك مقابل 500 ألف دولار فقط في وقت سابق".
وأتم "أطالب لويس ميكيسون ببذل كل شيء للنادي الأهلي داخل الملعب بنسبة 100%، والاستمرار على ذلك لأنه سيكون مفتاح النجاح له داخل الفريق".
كان الأهلي قد أعلن ضم لويس ميكيسون جناح نادي سيمبا التنزاني صباح اليوم الخميس بشكل رسمي، وبعقد لمدة 4 مواسم.