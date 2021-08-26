حوار في الجول – سيمبا: 3 أندية طلبت ضم ميكيسون من مصر.. والصفقة كلفت الأهلي قرابة مليون دولار

كشف باربرا جونزاليس المدير التنفيذي لنادي سيمبا التنزاني عن القيمة التقريبية لصفقة انتقال لويس ميكيسون إلى الأهلي.

وقال باربرا جونزاليس في تصريحات لـFilGoal.com: "المفاوضات مع الأهلي لانتقال ميكيسون استمرت ثلاثة أشهر. كلا الناديين تمتع بذكاء كبير في المفاوضات".

وأضاف "بطبيعة الحال يريد الجميع الحصول على أفضل سعر، لحسن الحظ أتممنا الشهر الماضي كل شيء. عرض الأهلي كان الأفضل لنا وللاعب".

باربرا أتبع "كان هناك 3 أندية مصرية ترغب في ضم ميكيسون، لكنني أفضل الحفاظ على سرية هويتهم".

المدير التنفيذي أكمل "هناك اتفاق مع الأهلي بعدم الحديث عن أي أمور مالية تخص الصفقة، ولا يوجد بنود إضافية في التعاقد بحال تتويج اللاعب ببطولة إفريقيا مع الأهلي. الصفقة ما بين 800 ألف إلى مليون دولار".

وأكمل "لا صحة لأننا لم نمانع انتقال ميكيسون إلى الزمالك مقابل 500 ألف دولار فقط في وقت سابق".

وأتم "أطالب لويس ميكيسون ببذل كل شيء للنادي الأهلي داخل الملعب بنسبة 100%، والاستمرار على ذلك لأنه سيكون مفتاح النجاح له داخل الفريق".

كان الأهلي قد أعلن ضم لويس ميكيسون جناح نادي سيمبا التنزاني صباح اليوم الخميس بشكل رسمي، وبعقد لمدة 4 مواسم.