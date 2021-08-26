انتهت في الدوري - طلائع الجيش (0)-(0) المصري.. نهاية الموسم

الخميس، 26 أغسطس 2021 - 21:17

كتب : FilGoal

لاعبو المصري يحتفلون بهدف أحمد جمعة في طلائع الجيش

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة طلائع الجيش والمصري، ضمن مباريات الجولة الـ34 والأخيرة من الدوري المصري.

لمتابعة المباراة مباشرة من هنا

_ _ _

أخبار متعلقة
الزمالك يكشف موعد تسلم درع الدوري المصري قائمة تونس - رباعي الدوري المصري ينضمون لمباراتي تصفيات المونديال بارالمبياد طوكيو - الثلاثي المصري يخسر في الجولة الأولى لدور المجموعات من تنس الطاولة مواعيد مباريات الخميس 26 أغسطس 2021 والقنوات الناقلة – بداية ختام الدوري ومصر تواجه تونس في السلة

نهاية المباراة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 13 جريندو ينفرد تماما بالمرمى بعد بينية عمرو موسى، لكنه يسدد بجانب القائم.

ق. 10 عرضية من علاء عطا يقابلها إسلام عطية برأسية فوق المرمى من داخل الست ياردات.

ق. 6 عرضية يخرجها عصام ثروت بقدمه وترتد إلى عمرو جمال الذي يسدد من داخل الست ياردات، لكن ثروت تصدى لها مجددا إلى ركنية.

بداية المباراة

في الدوري المصري طلائع الجيش
نرشح لكم
أخر الأخبار
خسارة بعد تقدم كبير.. تونس تهزم مصر في الجولة الثانية من أفرو باسكت 5 دقيقة | رياضات أخرى
المصري ينهي الدوري بتعادل سلبي مع طلائع الجيش 14 دقيقة | الدوري المصري
استدعاء أليو ديانج لمنتخب مالي في تصفيات كأس العالم 32 دقيقة | إفريقيا
بايرن ميونيخ VS برشلونة.. ماذا تغير بين الفريقين بعد مباراة الـ 8-2؟ 38 دقيقة | أوروبا
أمير توفيق: صفقة بيرسي تاو لن تكون الأخير لـ الأهلي 51 دقيقة | الدوري المصري
الخليفي يحسم الجدل: رونالدو لن يجتمع مع ميسي 56 دقيقة | الدوري الإيطالي
بمشاركة مصطفى محمد.. جالاتاسراي يتأهل إلى الدوري الأوروبي بالفوز على راندرز ساعة | أوروبا
تقرير – ما بعد رونالدو.. خيارات يوفنتوس لتعويض النجم البرتغالي ساعة | الدوري الإيطالي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إميان لـ في الجول: ما يحدث عار.. تعاملنا مع أفضل ناد وأسوأ اتحاد كرة في إفريقيا 2 إيقاف مدحت شلبي لنهاية الموسم 3 هيثم شعبان: كارتيرون لا يدرك أنه يتولى تدريب الزمالك.. وحتى الآن لا أصدق ركلة جزاء الأبيض 4 كلوب يعلنها لأول مرة: نفاوض صلاح لتجديد تعاقده مع ليفربول.. ولم أقل له إنه أسطورة لسبب
قد ينال إعجابك