انتهت في الدوري - طلائع الجيش (0)-(0) المصري.. نهاية الموسم

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة طلائع الجيش والمصري، ضمن مباريات الجولة الـ34 والأخيرة من الدوري المصري.

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نهاية المباراة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 13 جريندو ينفرد تماما بالمرمى بعد بينية عمرو موسى، لكنه يسدد بجانب القائم.

ق. 10 عرضية من علاء عطا يقابلها إسلام عطية برأسية فوق المرمى من داخل الست ياردات.

ق. 6 عرضية يخرجها عصام ثروت بقدمه وترتد إلى عمرو جمال الذي يسدد من داخل الست ياردات، لكن ثروت تصدى لها مجددا إلى ركنية.

بداية المباراة