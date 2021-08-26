مصدر من سموحة يكشف لـ في الجول مقابل انتقال حسام حسن إلى الأهلي.. وموقف عبد القادر

بات حسام حسن مهاجم نادي سموحة قريبا جدا من الانتقال إلى الأهلي.

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وقال مصدر من نادي سموحة في تصريحات لـFilGoal.com: "حسام حسن سينتقل إلى الأهلي مقابل 25 مليون جنيه، واستعارة فهد جمعة وأحمد رمضان (بيكهام)".

واستدرك "الخلاف على هل سيخصم المقابل المادي للإعارات من الصفقة أم لا فقط".

وواصل "أحمد عبد القادر لن يكون ضمن الصفقة. اللاعب في انتظار قرار موسيماني، إذا وافق على إعارته فستكون الأولوية لـ سموحة".

حسام حسن انتقل من سموحة إلى أهلي طرابلس خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير الماضي.

صاحب الـ27 عاما شارك مع سموحة هذا الموسم في 15 مباراة قبل انتقاله. سجل فيهم 9 أهداف.

يذكر أن الأهلي أعلن ضم ثلاثة صفقات اليوم الخميس رسميا. لويس ميكيسون من سيمبا، وكريم فؤاد من إنبي، وبيرسي تاو من برايتون الإنجليزي.