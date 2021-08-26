انتهت كرة سلة – مصر (81)-(87) تونس.. فوز تونسي
الخميس، 26 أغسطس 2021 - 20:58
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة منتخب مصر أمام تونس في الجولة الثانية من بطولة أمم إفريقيا لكرة السلة 2021.
نهاية المباراة بفوز تونس 87-81
نهاية الفترة الثالثة بتقدم تونس. 68-66.
ق. 5:58 مصر تسجل لأول مرة في الشوط الثاني من ثلاثية. 54-48
ق. 6:44 تونس تتقدم 52-45
ق. 7:35 - تونس تتقدم 46-45
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول - 45-38 لـ مصر.
ق. 4:50 - 38-27 لـ مصر.
بداية الفترة الثانية
نهاية الفترة الأول بقتدم مصر 27-10
ق. 0:30 25-10 لـ مصر.
ق. 2:55 تقدم الفراعنة 14-8
بداية المباراة