انتهت كرة سلة – مصر (81)-(87) تونس.. فوز تونسي

الخميس، 26 أغسطس 2021 - 20:58

كتب : FilGoal

مصر - سلة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة منتخب مصر أمام تونس في الجولة الثانية من بطولة أمم إفريقيا لكرة السلة 2021.

نهاية المباراة بفوز تونس 87-81

نهاية الفترة الثالثة بتقدم تونس. 68-66.

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ق. 5:58 مصر تسجل لأول مرة في الشوط الثاني من ثلاثية. 54-48

ق. 6:44 تونس تتقدم 52-45

ق. 7:35 - تونس تتقدم 46-45

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول - 45-38 لـ مصر.

ق. 4:50 - 38-27 لـ مصر.

بداية الفترة الثانية

نهاية الفترة الأول بقتدم مصر 27-10

ق. 0:30 25-10 لـ مصر.

ق. 2:55 تقدم الفراعنة 14-8

بداية المباراة

كرة سلة مصر تونس
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