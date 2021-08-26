مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول: مباراتان فقط في الجولة الأخيرة بالفيديو

الخميس، 26 أغسطس 2021 - 20:48

كتب : FilGoal

تقنية الفيديو

لن تكون تقنية حكم الفيديو المساعد حاضرة في الجولة الأخيرة من الدوري المصري إلا في مباراتين فقط.

وقال مصدر من اتحاد الكرة في تصريحات لـFilGoal.com: "مباراتا الزمالك مع البنك الأهلي، والأهلي مع أسوان فقط سيكونا بتواجد تقنية الفيديو في الجولة الأخيرة من الدوري".

وأضاف "ربما تكون مباراة وادي دجلة مع الإنتاج الحربي بوجود تقنية الفيديو أيضا، لكن ذلك لم يحسم بعد".

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وأتم "باقي المباريات ستكون بدون التقنية".

لائحة الدوري المصري لا تمنع إقامة مباريات بدون تقنية الفيديو بشرط إخطار الفريقين قبل بداية اللقاء.

وكان بطل الدوري المصري قد تحدد بالفعل قبل الجولة الأخيرة من المسابقة، بجانب تحديد الهابطين، والمشاركين إفريقيا بالموسم المقبل.

في الدوري الزمالك الأهلي أسوان
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