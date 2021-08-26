قائمة الأهلي – عودة محمد محمود بعد غياب 962 يوما.. وغياب الشناوي أمام أسوان
الخميس، 26 أغسطس 2021 - 20:25
كتب : أحمد الخولي
يعود محمد محمود لاعب وسط الأهلي إلى قائمة الفريق أمام أسوان، فيما يغيب محمد الشناوي حارس الفريق.
محمد محمود
النادي : الأهلي
أعلن بيتسو موسيماني مدرب الأهلي، قائمة فريقه لمواجهة أسوان مساء غد الجمعة في ختام الدوري.
القائمة شهدت عودة محمد محمود لاعب وسط الفريق بعد غياب 962 يوما منذ إصابته أمام سموحة يوم 8 يناير 2019.
صاحب الـ23 عاما تعرض لقطع في الرباط الصليبي للركبة مرتين منذ ذلك الحين، دون أن تتاح له فرصة المشاركة لأي دقيقة.
وشارك محمد محمود مع الأهلي في مباراتين فقط أمام بيراميدز وسموحة، قبل أن يتعرض للإصابة.
القائمة شهدت أيضا غياب محمد الشناوي، وعلي لطفي حارسا الفريق، فيما تواجد الثلاثي الشاب مصطفى شوبير، وحمزة علاء، وأحمد طارق سليمان.
وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:
حراسة المرمى: مصطفى شوبير – حمزة علاء – أحمد طارق سليمان.
الدفاع: محمود وحيد – سعد سمير – رامي ربيعة – محمود متولي – بدر بانون – محمد هاني – ياسر إبراهيم – أحمد رمضان "بيكهام".
الوسط" أليو ديانج – كريم وليد "نيدفيد" – أكرم توفيق – محمد محمود – أحمد نبيل "كوكا" – طاهر محمد طاهر.
الهجوم: والتر بواليا – صلاح محسن – مروان محسن – محمد شريف.
📋اليكم قائمة فريقنا لمباراة أسوان 🦅💪
🔴|#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/tAbcSzmcR5— النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) August 26, 2021
كان الأهلي قد فقد لقب الدوري رسميا منذ الجولة الماضية بعد التعادل مع الجونة، وفوز الزمالك على الإنتاج الحربي.