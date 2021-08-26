أليشيا بوتياس تفوز بجائزة أفضل لاعبة في أوروبا

الخميس، 26 أغسطس 2021 - 19:38

كتب : عمر خالد

أليشيا بوتياس لاعبة فريق برشلونة

فازت اللاعبه الإسبانية أليشيا بوتياس لاعبة فريق برشلونة الإسباني بجائزة أفضل لاعبة في أوروبا عام 2021 .

وقالت اللاعبه الإسبانية بعد الفوز بالجائزة: "أنا سعيدة جدا بالحصول على الجائزة وأشكر زميلاتي في الفريق على كل شيء".

وأضافت "أشكر النادي وإدارته. لقد كان موسما ممتازا للغاية".

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وتابعت "المرشحات على الجائزة معي يستحقات الفوز أيضا، الفريق بأكمله يستحق، برشلونة يضم لاعبيات مرشحات وعلى مستوى عال جدا".

وتوج فريق نساء برشلونة بلقب دوري أبطال أوروبا 2020-2021 بعد تخطي فريق نساء تشيلسي برباعية في المباراة النهائية.

برشلونة أليشيا بوتياس
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