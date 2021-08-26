أليشيا بوتياس تفوز بجائزة أفضل لاعبة في أوروبا

فازت اللاعبه الإسبانية أليشيا بوتياس لاعبة فريق برشلونة الإسباني بجائزة أفضل لاعبة في أوروبا عام 2021 .

وقالت اللاعبه الإسبانية بعد الفوز بالجائزة: "أنا سعيدة جدا بالحصول على الجائزة وأشكر زميلاتي في الفريق على كل شيء".

وأضافت "أشكر النادي وإدارته. لقد كان موسما ممتازا للغاية".

وتابعت "المرشحات على الجائزة معي يستحقات الفوز أيضا، الفريق بأكمله يستحق، برشلونة يضم لاعبيات مرشحات وعلى مستوى عال جدا".

وتوج فريق نساء برشلونة بلقب دوري أبطال أوروبا 2020-2021 بعد تخطي فريق نساء تشيلسي برباعية في المباراة النهائية.