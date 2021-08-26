سكاي: اجتماع وكيل رونالدو ويوفنتوس ينتهي دون اتفاق

الخميس، 26 أغسطس 2021 - 16:59

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - المجر والبرتغال - يورو 2020

انتهى الاجتماع الذي دار بين خورخي مينديز وكيل كريستيانو رونالدو وإدارة نادي يوفنتوس في تورينو يوم الخميس حول رحيل اللاعب دون اتفاق.

قبل ساعات، كشفت صحيفة إندبندنت عن موافقة مانشستر سيتي على الشروط الشخصية مع كريستيانو رونالدو ويتبقى الاتفاق مع يوفنتوس على قيمة الصفقة.

لكن شبكة سكاي سبورتس أوضحت مساء الخميس أن لقاء وكيل رونالدو وإدارة يوفنتوس لم يجعل الصفقة أقرب للحدوث.

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إذ يريد يوفنتوس 25 مليون جنيه إسترليني على الأقل مقابل الاستغناء عن رونالدو البالغ من العمر 36 عامًا والذي انضم إلى النادي في 2018.

عقد رونالدو مع يوفنتوس يمتد حتى صيف عام 2022، ويريد البيانكونيري بيع رونالدو قبل انتهاء عقده الصيف المقبل.

لم يكن من المقرر عقد اجتماعات أخرى يوم الخميس، حيث يبحث مينديز عن فريق يرغب في شراء اللاعب الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات.

مانشستر سيتي لا يريد دفع رسوم انتقال في الصفقة، في حين وعد رونالدو بالحصول على 15 مليون يورو سنويا.

تعاقد سيتي حتى الآن مع جاك جريليش مقابل 100 مليون جنيه إسترليني هذا الصيف، وسيكون بيب جوارديولا سعيدًا بمواصلة الموسم دون المزيد من التعاقدات، إذ يعتقد أن فريقه الآن أقوى من الموسم الماضي.

في تجربة رونالدو السابقة في الدوري الإنجليزي سجل 118 هدفًا في 292 مباراة لمانشستر يونايتد بين عامي 2003 و 2009.

وربما تشهد الأيام المقبلة الجمع بين جوارديولا ورونالدو في فريق واحدة بمفاجأة كبرى بعدما شهد سوق الانتقال الحالي رحيل ليونيل ميسي عن برشلونة نحو باريس سان جيرمان.

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