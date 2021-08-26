مصدر من سموحة يكشف لـ في الجول: حسام حسن يقترب من الأهلي.. ومقابل الصفقة

الخميس، 26 أغسطس 2021 - 16:30

كتب : حامد وجدي

حسام حسن

بات حسام حسن مهاجم سموحة قريبا من الانتقال إلى صفوف الأهلي خلال الأيام القليلة المقبلة.

حسام حسن

النادي : الأهلي الطرابلسي

سموحة
الأهلي

ويلعب حسام حسن ضمن صفوف سموحة منذ يناير 2016 وكان قد خرج على سبيل الإعارة إلى أهلي طرابلس في أبريل الماضي.

وقال مصدر من سموحة لـ FilGoal.com: "حسام حسن يقترب من الانتقال إلى صفوف الأهلي".

أخبار متعلقة
في مباراة لم يشاهدها أحد.. سموحة يهزم أسوان بثلاثية ومصطفى فتحي يواصل تألقه سموحة يخطف الثالث بثلاثية في الجونة.. والمقاولون يحتفل بالبقاء أمام المقاصة في مباراة كاد أن يظلمها غياب الأهداف.. سموحة يعلن تفوقا تاريخيا طفيفا على المصري مواعيد مباريات الإثنين 16 أغسطس 2021.. المصري يتحدى سموحة ولقاء مصيري لـ أسوان

وتابع "هناك مفاوضات جادة من جانب مسؤولي الأهلي خلال الأيام الماضية مع مسؤولي سموحة".

وكشف المصدر "الصفقة ستتم بمقابل مادي بالإضافة إلى إعارة لاعبين من النادي الأهلي".

واختتم تصريحاته "من المفترض وضع الرتوش النهائي للصفقة خلال الساعات المقبلة بإعلان القيمة المالية وأسماء المعارين".

ولعب حسام حسن 154 مباراة بقميص سموحة وساهم في 59 هدفا، إذ سجل 49 وصنع 10 آخرين.

وسجل حسام حسن 47 هدفا طوال مشواره في الدوري المصري.

الأهلي سموحة حسام حسن
نرشح لكم
أخر الأخبار
مباشر قرعة مجموعات الأبطال - بداية الحفل 21 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مدربوه يكشفون لـ في الجول: مميزات كريم فؤاد.. وما يحتاج تطويره 27 دقيقة | الدوري المصري
سكاي: ريال مدريد يتقدم بعرض جديد لضم مبابي 51 دقيقة | الدوري الإسباني
"لاعب مختلف".. الأهلي يضم لويس ميكيسون ساعة | الدوري المصري
سكاي: اجتماع وكيل رونالدو ويوفنتوس ينتهي دون اتفاق ساعة | الدوري الإيطالي
مصدر من سموحة يكشف لـ في الجول: حسام حسن يقترب من الأهلي.. ومقابل الصفقة ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - محمد عبد السلام يقترب من الاتحاد السكندري ساعة | الدوري المصري
محامي الزمالك لـ في الجول: نتواصل مع النادي الكاميروني لتسوية غرامة حسام أشرف ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إميان لـ في الجول: ما يحدث عار.. تعاملنا مع أفضل ناد وأسوأ اتحاد كرة في إفريقيا 2 إيقاف مدحت شلبي لنهاية الموسم 3 هيثم شعبان: كارتيرون لا يدرك أنه يتولى تدريب الزمالك.. وحتى الآن لا أصدق ركلة جزاء الأبيض 4 كلوب يعلنها لأول مرة: نفاوض صلاح لتجديد تعاقده مع ليفربول.. ولم أقل له إنه أسطورة لسبب
قد ينال إعجابك