مصدر من سموحة يكشف لـ في الجول: حسام حسن يقترب من الأهلي.. ومقابل الصفقة

بات حسام حسن مهاجم سموحة قريبا من الانتقال إلى صفوف الأهلي خلال الأيام القليلة المقبلة.

حسام حسن النادي : الأهلي الطرابلسي سموحة الأهلي

ويلعب حسام حسن ضمن صفوف سموحة منذ يناير 2016 وكان قد خرج على سبيل الإعارة إلى أهلي طرابلس في أبريل الماضي.

وقال مصدر من سموحة لـ FilGoal.com: "حسام حسن يقترب من الانتقال إلى صفوف الأهلي".

وتابع "هناك مفاوضات جادة من جانب مسؤولي الأهلي خلال الأيام الماضية مع مسؤولي سموحة".

وكشف المصدر "الصفقة ستتم بمقابل مادي بالإضافة إلى إعارة لاعبين من النادي الأهلي".

واختتم تصريحاته "من المفترض وضع الرتوش النهائي للصفقة خلال الساعات المقبلة بإعلان القيمة المالية وأسماء المعارين".

ولعب حسام حسن 154 مباراة بقميص سموحة وساهم في 59 هدفا، إذ سجل 49 وصنع 10 آخرين.

وسجل حسام حسن 47 هدفا طوال مشواره في الدوري المصري.