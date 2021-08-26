خبر في الجول - محمد عبد السلام يقترب من الاتحاد السكندري

يقترب محمد عبد السلام مدافع الزمالك من الانتقال لـ الاتحاد السكندري في الموسم المقبل.

حسبما علم FilGoal.com فأن انتقال عبد السلام يأتي في ظل اتفاق مسؤولي القلعة البيضاء مع إدارة النادي السكندري على رحيل اللاعب لصفوف زعيم الثغر في فترة الانتقالات الصيفية.

وكان محمد عبد السلام تلقى عروضا من سيراميكا كليوباترا والمصري.

وشارك عبد السلام في 29 مباراة بقميص الزمالك وتوج بـ 5 ألقاب عقب انضمامه من بتروجت في صيف 2018.

وساهم عبد السلام في فوز منتخب مصر الأولمبي ببطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما والتي أقيمت في مصر عام 2019.

وتواجد المدافع في قائمة منتخب الأولمبي بأولمبياد طوكيو 2020 دون أن يشارك في أي لقاء.