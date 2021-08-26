خبر في الجول - محمد عبد السلام يقترب من الاتحاد السكندري

الخميس، 26 أغسطس 2021 - 16:28

كتب : أحمد شوقي صلاح

محمد عبد السلام - الزمالك - نادي مصر

يقترب محمد عبد السلام مدافع الزمالك من الانتقال لـ الاتحاد السكندري في الموسم المقبل.

حسبما علم FilGoal.com فأن انتقال عبد السلام يأتي في ظل اتفاق مسؤولي القلعة البيضاء مع إدارة النادي السكندري على رحيل اللاعب لصفوف زعيم الثغر في فترة الانتقالات الصيفية.

وكان محمد عبد السلام تلقى عروضا من سيراميكا كليوباترا والمصري.

أخبار متعلقة
محامي الزمالك لـ في الجول: نتواصل مع النادي الكاميروني لتسوية غرامة حسام أشرف أسامة نبيه: تكلل مجهودنا بأمتع دوري.. لا يمكن أن تعمل في الزمالك والظروف تكون سهلة رئيس البنك الأهلي لـ في الجول: سنقف في ممر شرفي للاعبي الزمالك مثلما فعلنا مع الأهلي البنك الأهلي: طلبنا شراء بامبو من الزمالك.. واللاعب يرغب في الاستمرار معنا

وشارك عبد السلام في 29 مباراة بقميص الزمالك وتوج بـ 5 ألقاب عقب انضمامه من بتروجت في صيف 2018.

وساهم عبد السلام في فوز منتخب مصر الأولمبي ببطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما والتي أقيمت في مصر عام 2019.

وتواجد المدافع في قائمة منتخب الأولمبي بأولمبياد طوكيو 2020 دون أن يشارك في أي لقاء.

محمد عبد السلام الزمالك الاتحاد السكندري
نرشح لكم
أخر الأخبار
مباشر قرعة مجموعات الأبطال - بداية الحفل 21 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مدربوه يكشفون لـ في الجول: مميزات كريم فؤاد.. وما يحتاج تطويره 27 دقيقة | الدوري المصري
سكاي: ريال مدريد يتقدم بعرض جديد لضم مبابي 52 دقيقة | الدوري الإسباني
"لاعب مختلف".. الأهلي يضم لويس ميكيسون ساعة | الدوري المصري
سكاي: اجتماع وكيل رونالدو ويوفنتوس ينتهي دون اتفاق ساعة | الدوري الإيطالي
مصدر من سموحة يكشف لـ في الجول: حسام حسن يقترب من الأهلي.. ومقابل الصفقة ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - محمد عبد السلام يقترب من الاتحاد السكندري ساعة | الدوري المصري
محامي الزمالك لـ في الجول: نتواصل مع النادي الكاميروني لتسوية غرامة حسام أشرف ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إميان لـ في الجول: ما يحدث عار.. تعاملنا مع أفضل ناد وأسوأ اتحاد كرة في إفريقيا 2 إيقاف مدحت شلبي لنهاية الموسم 3 هيثم شعبان: كارتيرون لا يدرك أنه يتولى تدريب الزمالك.. وحتى الآن لا أصدق ركلة جزاء الأبيض 4 كلوب يعلنها لأول مرة: نفاوض صلاح لتجديد تعاقده مع ليفربول.. ولم أقل له إنه أسطورة لسبب
قد ينال إعجابك