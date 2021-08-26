إنتر يضم خواكين كوريا

الخميس، 26 أغسطس 2021 - 15:15

كتب : FilGoal

خواكين كوريا - إنتر

أعلن إنتر ميلان الإيطالي ضم الأرجنتيني خواكين كوريا على سبيل الإعارة مع إلزامية الشراء قادما من لاتسيو.

وبحسب موقع النادي الرسمي فأن اللاعب وفقا للعقد سيرتدي قميص النيراتزوري حتى صيف 2025.

ووفقا للتقارير فأن المهاجم البالغ 27 عاما كلّف إنتر 30 مليون يورو لضمه، وستبلغ قيمة الإعارة 5 ملايين يورو.

وانضم كوريا لصفوف نسور العاصمة الإيطالية مقابل 15.3 مليون يورو قادما من إشبيلية بعدما سبق له أن خاض موسم واحد بقميص سامبدوريا من قبل.

كوريا يعرف سيموني إنزاجي مدرب إنتر الحالي جيدا بعدما سبق له أن خاض 116 مباراة تحت قيادة المدرب الإيطالي بقميص لاتسيو سجل خلالها 30 هدفا وصنع 19.

وخلال المواسم الثلاثة حقق لقب كأس إيطاليا والسوبر الإيطالي مع النسور.

وكان كوريا قد ساهم في حصد الأرجنتين لقب كوبا أمريكا لأول مرة منذ 28 عاما الصيف الجاري، وارتدى قميص التانجو في 6 مباريات سجل خلالها هدفين.

وأصبح كوريا خامس صفقات الفريق بعد دينزل دومفريز من إيندهوفن وهاكان تشالهان أوجلو في صفقة انتقال حر وإدين دجيكو من روما وأليكس كورداز من كروتوني.

واستهل إنتر موسمه بفوز كبير على جنوى في حملة الدفاع عن لقب الدوري الإيطالي بالفوز 4-0.

خواكين كوريا إنتر لاتسيو الدوري الإيطالي
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