الأهلي يعلن ضم كريم فؤاد لمدة 5 سنوات

الخميس، 26 أغسطس 2021 - 15:05

كتب : حسام نور الدين

كريم فؤاد - الأهلي

أعلن النادي الأهلي ضم كريم فؤاد ظهير النجوم لمدة خمس سنوات مقبلة.

كريم فؤاد

النادي : الأهلي

الأهلي

وكشف أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي عن ضم كريم فؤاد لمدة خمس سنوات.

وقال توفيق: "وقع فؤاد رسميا وتم إنهاء كافة الأمور الإدارية والمالية مع ناديه".

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واضاف توفيق "من المقرر أن ينضم كريم فؤاد إلى الأهلي خلال الأيام المقبلة".

اللاعب صاحب الـ 22 عاما، والذي يجيد اللعب في الجانبين الأيمن والأيسر كان قد لعب في الدوري المصري مع إنبي معارا من النجوم.

ولعب كريم فؤاد 12 مباراة مع فريق النجوم في الدوري المصري بموسم 2018-2019 قبل أن ينتقل إلى إنبي لموسمين على سبيل الإعارة.

ويلعب كريم في إنبي منذ 2019 وخاض فؤاد 53 مباراة مع الفريق البترولي في مركزي الظهير الأيمن والأيسر وساهم في صناعة 6 أهداف.

ومثل منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2020.

الدوري المصري الأهلي كريم فؤاد
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