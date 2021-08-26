تقرير إسباني يكشف تفاصيل تعاقد مبابي مع ريال مدريد

الخميس، 26 أغسطس 2021 - 14:35

كتب : FilGoal

كيليان مبابي في سانتياجو برنابيو

كشف موقع "ABC" الإسباني تفاصيل تعاقد ريال مدريد مع الفرنسي كيليان مبابي.

ولا زال ريال مدريد يحاول ضم الفرنسي من صفوف باريس سان جيرمان.

وأوضح التقرير أن ريال مدريد ينوى توقيع الفرنسي على عقد يمتد لـ 6 مواسم أي حتى يوليو 2027.

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وسيتقاضى مبابي راتبا يصل إلى 30 مليون يورو.

وأشار التقرير إلى أن اللاعب سيتقاضى العديد من المكافأت المرتبطة بتعاقده.

وبحسب التقرير فأن الصفقة قد تتم مقابل 180 مليون يورو وهو نفس الرقم الذي دفعه باريس سان جيرمان في 2017 لضم مبابي من موناكو في ذلك الوقت.

وقال فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد في تصريحات للصحفي الإسباني جوزيه مانويل مورينو، الصحفي بقناة تيليفيزا الإسبانية أمس الأربعاء: "باريس قد أجابوا بالفعل، وأجابوا بمنتهى الوقاحة".

وكانت تقارير صحفية كثيرة أشارت إلى أن ريال مدريد قدم عرض إلى باريس سن جيرمان للحصول على خدمات كليان مبابي بقيمة 160 مليون يورو.

ولكن كانت تقارير فرنسية أوضحت أن النادي الباريسي طلب مبلغ بقيمة 210 مليون يورو من أجل التخلي عن اللاعب الفرنسي لصالح مدريد.

من جانبه أكد ليوناردو المدير الرياضي في حواره مع شبكة راديو مونت كارلو، اليوم الأربعاء: "كيليان مبابي يريد الرحيل، يبدو الأمر واضحا بالنسبة لي. إذا أراد المغادرة فلن نمنعه لكن هذا وفقًا لشروطنا".

كيليان مبابي ريال مدريد باريس سان جيرمان
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