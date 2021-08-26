أسامة نبيه: تكلل مجهودنا بأمتع دوري.. لا يمكن أن تعمل في الزمالك والظروف تكون سهلة

الخميس، 26 أغسطس 2021 - 14:34

كتب : FilGoal

باتريس كارتيرون - أسامة نبيه - الزمالك

أعرب أسامة نبيه المدرب العام بالجهاز الفني لفريق الزمالك عن سعادته بحصد لقب الدوري الذي وصفه بالأغلى.

وحقق الزمالك لقب الدوري للمرة 13 في تاريخه قبل جولة من نهاية الموسم الحالي.

وقال نبيه عبر إذاعة أون سبورت: "تكلل مجهودنا بأحلى وأمتع دوري".

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وتابع "بالفعل الظرف كان صعبا جدا بعد إخفاق إفريقي بالخروج من دوري الأبطال بفعل فاعل".

وأضاف نبيه "لا يمكن أن تعمل في الزمالك والظروف تكون سهلة".

ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلي مساء غدا الجمعة في الجولة الأخيرة من المسابقة.

وأوضح نبيه "وضعنا مبكرا أيدينا على بعض مواطن الخلل وخطوط عريضة للعمل عليها بنظام وعدالة كروية ومبدأ الثواب والعقاب".

وشدد "لنحقق بعد ذلك بطولة غالية جدا بل اعتبرها أغلى دوري بين 13 لقبا للزمالك".

وتابع "يمكن أن يكون دوري 2003 مميز جدا، لكن الموسم الحالي له ظروف مغايرة تماما".

واختتم تصريحاته "فليذكرني أحد ببطولة دوري أخرى واجهنا فيها هذا الكم من الصعوبات".

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