البنك الأهلي: طلبنا شراء بامبو من الزمالك.. واللاعب يرغب في الاستمرار معنا

الخميس، 26 أغسطس 2021 - 12:59

كتب : FilGoal

كريم بامبو - البنك الأهلي

كشف كريم حسن شحاتة مدير الكرة بـ البنك الأهلي رغبة النادي في ضم كريم بامبو بشكل نهائي من الزمالك.

وتألق بامبو بقميص البنك الأهلي منذ انتقاله معارا في يناير الماضي، إذ سجل 11 هدفا في الدوري الموسم الجاري.

وقال كريم حسن شحاتة عبر أون تايم سبورتس: "طلبنا شراء كريم بامبو من الزمالك، وننتظر قرار باتريس كارتيرون بشأن مدى احتياجه للاعب في الموسم الجديد".

أخبار متعلقة
كريم بامبو: سأحسم مستقبلي بعد مباراة الزمالك بامبو لـ في الجول: كريم شحاتة أخبرني بأنني سأحرز ثنائية فسجلت 4.. والزمالك حسم الدوري بنسبة 80% كريم شحاتة: أحمد علي سيغيب ضد الأهلي.. ونسعى لاستمرار بامبو مع البنك الأهلي كريم بامبو يوجه رسالة لجماهير الأهلي: أعتذر.. وهذا معنى احتفالي

وأضاف "نتمسك بضم بامبو وبصدد انتظار التفاوض على المقابل المادي".

وأتم "هناك موافقة مبدئية واللاعب لديه رغبة في الاستمرار معنا".

وسبق أن علق بامبو على مستقبله قائلا: "بعد مباراة الزمالك سأرى ما سيحدث، انتظر موقف الزمالك، فالقرار لهم سواء بشأن عودتي أم استمرار إعارتي أو رحيلي نهائيا، وقتها سأفكر في كل الاحتمالات".

وشارك بامبو منذ انتقاله للبنك الأهلي في 22 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل 11 هدفا.

ويتصدر بامبو ترتيب هدافي فريقه رفقة المخضرم أحمد علي.

وسيلتقي البنك الأهلي مع الزمالك في الجولة الأخيرة من الدوري المصري الممتاز يوم الجمعة 27 أغسطس.

كريم بامبو الزمالك في الدوري البنك الأهلي
نرشح لكم
أخر الأخبار
تايمز: هاري كين يرغب في تقاضي 400 ألف جنيه استرليني أسبوعيا مع توتنام 7 دقيقة | الدوري الإنجليزي
قائمة المغرب - أشرف بنشرقي يدعم هجوم خليلوزيتش.. وغياب بانون وزياش 35 دقيقة | إفريقيا
البنك الأهلي: طلبنا شراء بامبو من الزمالك.. واللاعب يرغب في الاستمرار معنا 46 دقيقة | الدوري المصري
لاجازيتا ديلو سبورت: يوفنتوس يجهز قائمة من ثلاثة مهاجمين لضم أحدهم بدلا من رونالدو 46 دقيقة | الدوري الإيطالي
يد - علي زين وبرشلونة ينتظران مواجهة الأهلي أو الزمالك في مونديال الأندية 57 دقيقة | رياضات أخرى
بوجبا: فاران لا يحتاجني ليتأقلم في صفوف يونايتد ساعة | الدوري الإنجليزي
قائمة إسبانيا - مفاجأة هجومية.. وغياب 7 لاعبين من يورو 2020 ساعة | أوروبا
بارالمبياد طوكيو 2020 - طه عادل ينهي المنافسات في المركز الرابع بفارق كيلو عن الفضية 2 ساعة | طوكيو 2020
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إميان لـ في الجول: ما يحدث عار.. تعاملنا مع أفضل ناد وأسوأ اتحاد كرة في إفريقيا 2 إيقاف مدحت شلبي لنهاية الموسم 3 خبر في الجول - جلسة استماع في المحكمة الرياضية حول مشاركة ناصف أمام دجلة.. و"القرار قبل نهاية الموسم" 4 هيثم شعبان: كارتيرون لا يدرك أنه يتولى تدريب الزمالك.. وحتى الآن لا أصدق ركلة جزاء الأبيض
قد ينال إعجابك