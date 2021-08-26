لاجازيتا ديلو سبورت: يوفنتوس يجهز قائمة من ثلاثة مهاجمين لضم أحدهم بدلا من رونالدو

يجهز يوفنتوس قائمة مختصرة من ثلاثة مهاجمين لضم أحدهم حال رحل كريستيانو رونالدو عن فريق.

ويجري رونالدو محادثات مع مانشستر سيتي من أجل الانتقال للدوري الإنجليزي، ووصل خورخي مينديز وكيل اللاعب للقاء موكله في تورين.

وكشفت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت أن انتقال رونالدو إلى مانشستر سيتي لا يزال معقدا.

ويأتي ذلك سبب رغبة مانشستر سيتي في عدم دفع أي رسوم بينما يبحث يوفنتوس عن بيع اللاعب بما لا يقل عن 25 مليون دولار.

وأشارت التقرير إلى رغبة رونالدو -36 عاما- في الرحيل، واستعداد يوفنتوس لتجهيز البدائل.

وأوضح التقرير أن جابرييل خيسوس مهاجم مانشستر سيتي هو الهدف الأول لكن النادي الإنجليزي لا يريد بيع لاعبه.

وكشف التقرير عن دخول الثلاثي ماورو إيكاردي ومويس كين ولوكا يوفيتش القائمة المختصرة للبيانكونيري لضم أحدهم حال رحل رونالدو.

وغادر مويس كين يوفنتوس في 2019 بقيمة 30 مليون يورو إلى إيفرتون، وطالما كان إيكاردي هدفا.

ورغم إصابة إيكاردي مع باريس سان جيرمان وغيابه لمدة شهر إلا أنه لا يزال هدفا ليوفنتوس.