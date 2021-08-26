يد - علي زين وبرشلونة ينتظران مواجهة الأهلي أو الزمالك في مونديال الأندية

يصطدم الأهلي أو الزمالك بفريق برشلونة في كأس العالم للأندية لكرة اليد، بعدما أسفرت القرعة عن مواجهة بطل إفريقيا لبطل أوروبا.

وتستضيف المملكة العربية السعودية مونديال الأندية "سوبر جلوب" خلال الفترة من 5 إلى 9 أكتوبر المقبل.

مباراة كأس السوبر الإفريقي بين الزمالك والأهلي التي تقام 10 سبتمبر المقبل في القاهرة ستحدد بطل إفريقيا الذي يشارك في بطولة "سوبر جلوب" بالسعودية.

ويستهل بطل إفريقيا مشواره في مونديال الأندية بمواجهة برشلونة بطل أوروبا يوم 6 أكتوبر في ربع النهائي.

برشلونة يضم بين صفوفه علي زين نجم المنتخب المصري الذي انضم للفريق قبل أيام.

ومن المتوقع أن يشارك اللاعب مع فريقه الجديد قبل انطلاق البطولة، إذ أعلن النادي قبل أيام إنه سيغيب لمدة شهر بسبب الإصابة.

الأسبوع الماضي، نشر حساب فريق اليد لبرشلونة على تويتر صور لانطلاق معسكر إعداد يد البلوجرانا للموسم الجديد وظهر زين فيها بجبيرة في يده اليمنى.

وأعلن برشلونة في بيان الأسبوع الماضي: "لن يتمكن أنطونيو كارلوس أورتيجا المدير الفني للفريق من الاعتماد على علي زين في فترة الإعداد للموسم الجديد بسبب الإصابة".

وأضاف البيان "علي زين أصيب بكسر في مشط اليد خلال مباراة نصف نهائي أولمبياد طوكيو مع منتخب بلاده ضد فرنسا".

وأوضح بيان النادي الكتالوني "الوقت التقريبي لتعافي علي زين حوالي 4 أسابيع".

وانضم زين (30 عاما) لبرشلونة قادما من الشارقة الإماراتي بعقد يمتد لموسم واحد مع خيار التمديد لعام آخر.

برشلونة حصل في الموسم المنصرم على لقبي الدوري الإسباني في كرة اليد، ودوري أبطال أوروبا لكرة اليد.

العملاق الإسباني هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات تحقيق الدوري الإسباني، ودوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية، وكأس الكؤوس الأوروبية.

علي زين من أبناء النادي الأهلي، قبل الاحتراف الخارجي عام 2012 في تونس، ثم مع فريق الجزيرة الإماراتي، ومنه إلى فريق إكس الفرنسي لمدة موسمين، ثم إلى نادي الشارقة الإماراتي.

video:1