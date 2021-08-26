قائمة إسبانيا - مفاجأة هجومية.. وغياب 7 لاعبين من يورو 2020

الخميس، 26 أغسطس 2021 - 12:17

كتب : FilGoal

منتخب إسبانيا قبل لقاء السويد في يورو 2020

مع اقتراب عودة المدراس، أعلن لويس إنريكي مدرب منتخب إسبانيا قائمة تضم 24 لاعبا لخوض تصفيات كأس العالم 2022.

ويواصل إنريكي إعلان القائمة بشكل مبتكر، إذ سبق أن أُعلن عنها في المتحف وعلى لوحة أرقام سيارات، وتلك المرة على حقائب المدارس.

ويخوض منتخب إسبانيا 3 مباريات في شهر سبتمبر ضمن تصفيات كأس العالم 2022 بلقاء السويد وجورجيا وكوسوفو.

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ويغيب 7 لاعبين شاركوا في يورو 2020 عن قائمة المنتخب الإسباني وعلى رأسهم بيدري وباو توريس وفابيان رويز وداني أولمو وميكيل أويارزابال ودييجو يورينتي وتياجو ألكانتارا.

واستدعى إنريكي، أبيل رويز مهاجم سبورتينج براجا البرتغالي والبالغ 21 عاما لأول مرة لقائمة الماتادور، وهو ما وصفته صحيفة "ماركا" بالمفاجأة.

وجاءت قائمة اللاروخا:

حراسة المرمى: أوناي سيمون (أتليتك بلباو) – دافيد دي خيا (مانشستر يونايتد الإنجليزي) – روبرت سانشيز (برايتون الإنجليزي)

الدفاع: خوردي ألبا (برشلونة) – خوسيه جايا (فالنسيا) – سيزار أزيبيلكويتا (تشيلسي الإنجليزي) – ماركوس يورينتي (ليدز يونايتد) – إريك جارسيا (برشلونة) – إيمريك لابورت (مانشستر سيتي الإنجليزي) – إينيجو مارتينيز (ريال سوسيداد) – راؤول ألبيول (فياريال)

الوسط: سيرخيو بوسكيتس (برشلونة) – رودري (مانشستر سيتي) – كوكي (أتليتكو مدريد) – ميكيل مورينو (ريال سوسيداد) – كارلوس سولير (فالنسيا) – برايس مينديز (سيلتا فيجو)

الهجوم: بابلو فورنالس (وست هام الإنجليزي) – بابلو سارابيا (باريس سان جيرمان الفرنسي) – فيران توريس (مانشستر سيتي) – أداما تراوري (ولفرهامبتون الإنجليزي) – ألفارو موراتا (يوفنتوس الإيطالي) – جيرارد مورينو (فياريال) – أبيل رويز (سبورتينج براجا البرتغالي)

ويحتل منتخب إسبانيا صدارة الترتيب من 3 مباريات برصيد 7 نقاط بفارق نقطة عن السويد الثاني من مباراتين.

لويس إنريكي قائمة إسبانيا تصفيات كأس العالم 2022
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