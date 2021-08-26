بارالمبياد طوكيو 2020 - طه عادل ينهي المنافسات في المركز الرابع بفارق كيلو عن الفضية

أنهى طه عادل منافسات وزن 54 كجم في رفع الأثقال بالمركز الرابع وبفارق كيلو جرام واحد عن صاحبي المركزين الثاني والثالث.

وافتتح طه عادل مشاركات المصريين في رياضة رفع الأثقال بدورة الألعاب البارالمبية.

وتشارك مصر بـ 15 لاعب ولاعبة في منافسات رفع الأثقال وهي الرياضة الأوفر حظا لمصر لحصد الميداليات.

وكان طه عادل قد سبق له التتويج البارالمبي بحصد برونزية لندن 2012.

افتتح طه المنافسات بمحاولة أولى خاطئة عندما فشل في رفع ثقل 160 كجم.

ونجح في المحاولة الثانية في رفع 160 كجم قبل أن يرفع 164 كجم في المحاولة الثالثة والأخيرة.

انتظر طه عادل نتائج باقي المشاركين قبل أن يحتل المركز الرابع في الترتيب العام.

وحقق الكازاخي ديفيد ديجتياريف الميدالية الذهبية برفع 174 كجم والفرنسي أكسيل بورلون الفضية بـ 165 كجم وبنفس الثقل حصد اليوناني ديميتريوس الميدالية البرونزية.