بارالمبياد طوكيو 2020 - طه عادل ينهي المنافسات في المركز الرابع بفارق كيلو عن الفضية

الخميس، 26 أغسطس 2021 - 11:28

كتب : محمد سمير

طه عادل - رفع أثقال بارالمبي

أنهى طه عادل منافسات وزن 54 كجم في رفع الأثقال بالمركز الرابع وبفارق كيلو جرام واحد عن صاحبي المركزين الثاني والثالث.

وافتتح طه عادل مشاركات المصريين في رياضة رفع الأثقال بدورة الألعاب البارالمبية.

وتشارك مصر بـ 15 لاعب ولاعبة في منافسات رفع الأثقال وهي الرياضة الأوفر حظا لمصر لحصد الميداليات.

أخبار متعلقة
بارالمبياد طوكيو 2020 - خسارة هناء أحمد وأيمن كمال في منافسات تنس الطاولة بارالمبياد طوكيو 2020 - خسارة سيدات كرة الهدف أمام تركيا بارالمبياد طوكيو - تنس طاولة.. فايزة محمود تخسر أولى مباريات دور المجموعات بارالمبياد طوكيو 2020 - تنس طاولة.. سيد محمد يحقق الفوز الأول في المجموعات

وكان طه عادل قد سبق له التتويج البارالمبي بحصد برونزية لندن 2012.

افتتح طه المنافسات بمحاولة أولى خاطئة عندما فشل في رفع ثقل 160 كجم.

ونجح في المحاولة الثانية في رفع 160 كجم قبل أن يرفع 164 كجم في المحاولة الثالثة والأخيرة.

انتظر طه عادل نتائج باقي المشاركين قبل أن يحتل المركز الرابع في الترتيب العام.

وحقق الكازاخي ديفيد ديجتياريف الميدالية الذهبية برفع 174 كجم والفرنسي أكسيل بورلون الفضية بـ 165 كجم وبنفس الثقل حصد اليوناني ديميتريوس الميدالية البرونزية.

طوكيو 2020 بارالمبياد طوكيو رفع أثقال طه عادل
نرشح لكم
أخر الأخبار
ترتيب قائدي منتخب مصر حال غياب صلاح 6 دقيقة | الدوري المصري
الخليفي: صفقة مبابي مع ريال مدريد؟ سأتحدث لاحقا 15 دقيقة | الدوري الفرنسي
تقرير إسباني يكشف تفاصيل تعاقد مبابي مع ريال مدريد 27 دقيقة | الدوري الإسباني
أسامة نبيه: تكلل مجهودنا بأمتع دوري.. لا يمكن أن تعمل في الزمالك والظروف تكون سهلة 27 دقيقة | الدوري المصري
قائمة مصر - عودة السعيد وعبد الشافي.. وظهور أكرم ورمضان وصلاح محسن 50 دقيقة | منتخب مصر
قائمة تونس - رباعي الدوري المصري ينضمون لمباراتي تصفيات المونديال 58 دقيقة | إفريقيا
تايمز: هاري كين يرغب في تقاضي 400 ألف جنيه استرليني أسبوعيا مع توتنام ساعة | الدوري الإنجليزي
قائمة المغرب - أشرف بنشرقي يدعم هجوم خليلوزيتش.. وغياب بانون وزياش ساعة | إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إميان لـ في الجول: ما يحدث عار.. تعاملنا مع أفضل ناد وأسوأ اتحاد كرة في إفريقيا 2 إيقاف مدحت شلبي لنهاية الموسم 3 خبر في الجول - جلسة استماع في المحكمة الرياضية حول مشاركة ناصف أمام دجلة.. و"القرار قبل نهاية الموسم" 4 هيثم شعبان: كارتيرون لا يدرك أنه يتولى تدريب الزمالك.. وحتى الآن لا أصدق ركلة جزاء الأبيض
قد ينال إعجابك