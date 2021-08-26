رئيس البنك الأهلي لـ في الجول: سنقف في ممر شرفي للاعبي الزمالك مثلما فعلنا مع الأهلي

أوضح أشرف نصار رئيس نادى البنك الأهلي أن لاعبي الفريق سيقفون في ممر شرفي للاعبي الزمالك قبل انطلاق مواجهة الفريقين في الجولة الأخيرة من الدوري.

ويلتقي الزمالك مع البنك الأهلي غدا الجمعة المقبل في ختام الدوري المصري والذي حقق الأبيض لقبه للمرة الـ 13 في تاريخه.

وقال نصار في تصريحات لـ FilGoal.com: "الممر الشرفي يأتي كنوع التكريم والتقدير لفريق الزمالك الذي حصل على بطولة الدوري الموسم الحالي".

وأضاف "سبق وفعلنا الأمر نفسه مع الأهلي عندما عاد من المغرب مُتوجا بلقب دوري أبطال إفريقيا".

وأتم عن سوق انتقالات الفريق "سندعم بالطبع الفريق بصفقات جديدة وقوية وسنبدأ الاجتماعات والحديث عن ذلك من يوم السبت المقبل وعقب الانتهاء رسميا من مسابقة الدوري العام".

وضمن البنك الأهلي بقاءه في الدوري لموسم آخر عقب تعادل وادي دجلة مع سيراميكا كليوباترا سلبيا في الجولة الماضية.

ويحتل البنك الأهلي المركز الخامس عشر برصيد 34 نقطة بفارق 5 نقاط عن مراكز الهبوط.