مصدر من جهاز المنتخب لـ في الجول: القرار النهائي بشأن المحترفين الإثنين

الخميس، 26 أغسطس 2021 - 11:19

كتب : بسام أبو بكر

مران منتخب مصر استعدادا لمواجهة كينيا

يتابع حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر تطورات عدم سماح الدوري الإنجليزي لمحترفيه السفر للمنتخبات في فترة التوقف الدولي بسبب المناطق الحمراء.

وتضع بريطانيا قيودا للسفر من دول المنطقة الحمراء المدرجة لديهم بسبب فيروس كورونا وتطالب بحجر صحي مدته 10 أيام وهو ما جعل الأندية ترفض رحيل لاعبيها.

وقال مصدر بجهاز منتخب مصر لـ FilGoal.com: "البدري يتابع بشكل مستمر البيانات التي تخرج من كاف وفيفا بشأن ذلك الأمر".

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وأوضح "الجهاز الفني للمنتخب ليس بيده شيء ولكن في النهاية نتمنى قدوم جميع اللاعبين لافتتاح مشوار كأس العالم".

ويلعب منتخب مصر أمام أنجولا يوم 1 سبتمبر قبل أن يواجه الجابون يوم 5 من الشهر نفسه ضمن مباريات أول جولتين من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

ومن المتوقع غياب الثنائي محمد صلاح ومحمد النني بسبب قيود السفر في بريطانيا.

وكشف المصدر "سنعرف القرار النهائي يوم الإثنين وهو موعد قدوم المحترفين".

وتابع "لا توجد مشكلة بالنسبة لباقي المحترفين وهم أحمد حسن كوكا ومصطفى محمد وأحمد حجازي ونتواصل معهم بشكل مستمر".

واختتم المصدر تصريحاته "يدرس الجهاز الفني كافة الحلول قبل المواجهتين الهامتين".

منتخب مصر محمد صلاح محمد النني
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