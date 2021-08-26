ختام منافسات بطولة سوان ليك لـ البادل بمشاركة 4 محترفين

الخميس، 26 أغسطس 2021 - 11:07

كتب : FilGoal

بادل - الساحل

اختتمت منافسات بطولة سوان ليك الودية بالساحل الشمالي في مصر للبادل تنس، بمشاركة 4 لاعبين محترفين للعبة.

وشارك في البطولة الودية الإسباني ألي جالان، ومواطنه خافيير لوبيز، والأرجنتيني ميجيل لامبرتي ومواطنه ماتياس دياز.

واقيمت المنافسات بحضور أكثر من 200 متفرج.

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ويعتبر الإسباني ألي جالان المصنف رقم 1 في العالم، كما أنه سفير شركة أديداس العالمية للعبة.

ورغم ذلك، فاز الفريق المكون من الأرجنتينيين دياز ولامبارتي بالمباراة الاستعراضية بنتيجة شوطين لشوط واحد.

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