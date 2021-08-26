ختام منافسات بطولة سوان ليك لـ البادل بمشاركة 4 محترفين

اختتمت منافسات بطولة سوان ليك الودية بالساحل الشمالي في مصر للبادل تنس، بمشاركة 4 لاعبين محترفين للعبة.

وشارك في البطولة الودية الإسباني ألي جالان، ومواطنه خافيير لوبيز، والأرجنتيني ميجيل لامبرتي ومواطنه ماتياس دياز.

واقيمت المنافسات بحضور أكثر من 200 متفرج.

ويعتبر الإسباني ألي جالان المصنف رقم 1 في العالم، كما أنه سفير شركة أديداس العالمية للعبة.

ورغم ذلك، فاز الفريق المكون من الأرجنتينيين دياز ولامبارتي بالمباراة الاستعراضية بنتيجة شوطين لشوط واحد.