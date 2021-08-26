بارالمبياد طوكيو 2020 - خسارة هناء أحمد وأيمن كمال في منافسات تنس الطاولة

الخميس، 26 أغسطس 2021 - 11:01

كتب : FilGoal

هناء أحمد - تنس طاولة بارالمبياد

خسرت اللاعبة المصرية هناء أحمد أمام الأوكرانية مارينا ليتوفتشينكو في افتتاح منافساتها برياضة تنس الطاولة بالألعاب البارالمبية طوكيو 2020.

بينما خسر أيمن كمال ضد التركي علي أوزتورك في منافسات الرجال.

وتلعب هناء أحمد مباراتها الثانية في الواحدة ظهر اليوم الخميس أمام الأسترالية ريبيكا آن.

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وفازت الأوكرانية مارينا 3-0 أمام هناء أحمد، وبنفس النتيجة نجح علي أوزتورك الفوز ضد أيمن كمال.

وكان أيمن كمال قد خسر مباراته الافتتاحية أمس الأربعاء 3-0 أمام الألماني فالينتين باوس.

وبذلك يودع كمال منافسات رجال تنس الطاولة، بينما تسعى هناء أحمد للفوز في المباراة المقبلة بحثا عن التأهل.

طوكيو 2020 بارالمبياد طوكيو تنس طاولة
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