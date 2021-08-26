بارالمبياد طوكيو 2020 - خسارة سيدات كرة الهدف أمام تركيا

الخميس، 26 أغسطس 2021 - 10:47

كتب : FilGoal

كرة الهدف - بارالمبياد طوكيو

افتتح منتخب سيدات كرة الهدف مشوارهن في بارالمبياد طوكيو بالخسارة أمام تركيا.

ونجح منتخب تركيا في الفوز بنتيجة 12-2 ضمن افتتاح مباريات المجموعة الرابعة.

ويقع منتخب سيدات مصر في المجموعة الرابعة بجوار منتخبات تركيا وأمريكا واليابان والبرازيل.

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وتشارك سيدات مصر لكرة الهدف للمرة الأولى في التاريخ بدورة الألعاب البارالمبية.

ويلعب منتخب السيدات مباراته المقبلة أمام أمريكا في الثانية عشر من ظهر الجمعة.

ويتأهل أول 4 منتخبات من المجموعة إلى ربع النهائي.

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