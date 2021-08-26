بارالمبياد طوكيو 2020 - خسارة سيدات كرة الهدف أمام تركيا

افتتح منتخب سيدات كرة الهدف مشوارهن في بارالمبياد طوكيو بالخسارة أمام تركيا.

ونجح منتخب تركيا في الفوز بنتيجة 12-2 ضمن افتتاح مباريات المجموعة الرابعة.

ويقع منتخب سيدات مصر في المجموعة الرابعة بجوار منتخبات تركيا وأمريكا واليابان والبرازيل.

وتشارك سيدات مصر لكرة الهدف للمرة الأولى في التاريخ بدورة الألعاب البارالمبية.

ويلعب منتخب السيدات مباراته المقبلة أمام أمريكا في الثانية عشر من ظهر الجمعة.

ويتأهل أول 4 منتخبات من المجموعة إلى ربع النهائي.