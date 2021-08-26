مواعيد مباريات الخميس 26 أغسطس 2021 والقنوات الناقلة – بداية ختام الدوري ومصر تواجه تونس في السلة

الخميس، 26 أغسطس 2021 - 10:45

كتب : FilGoal

منتخب مصر لكرة السلة - بطولة إفريقيا 2021

بداية الجولة الأخيرة من الدوري المصري، ويد الأهلي تواصل مشوار المنافسة في كأس الكؤوس الإفريقية، ولقاء مهم لمصر في بطولة إفريقيا للسلة.

ويقدم FilGoal.com مواعيد والقنوات الناقلة لمباريات اليوم الخميس الموافق 26 أغسطس 2021.

الدوري المصري

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يفتتح طلائع الجيش والمصري مواجهات الجولة 34 والأخيرة من المسابقة في تمام التاسعة مساءً وتذاع عبر أون تايم سبورتس 1.

كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد

يلتقي الأهلي مع ريد ستار الإيفواري في الجولة الثانية في السادسة مساءً وتذاع على المغربية الرياضية.

بطولة إفريقيا للسلة

في التاسعة مساءً يلتقي منتخب مصر للسلة مع نظيره التونسي في الجولة الثانية في التاسعة مساءً وتذاع عبر بي إن سبورتس 4.

الدوري المصري كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد بطولة إفريقيا 2021 لكرة السلة رجال
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