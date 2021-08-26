حوار - لبيب يتحدث عن صفقات طلبها كارتيرون وجديد بنشرقي.. وخطة انتهجوها لحسم الدوري

تحدث حسين لبيب رئيس مجلس إدارة الزمالك في حوار مطول عن الصفقات التي طلبها باتريس كارتيرون المدير الفني وجديد موقف أشرف بنشرقي.

وحسم الزمالك لقب الدوري المصري بعد الفوز على الإنتاج الحربي بهدفين دون مقابل في الجولة 33 وقبل الأخيرة من المسابقة.

إيجابيات وسلبيات الموسم:

وقال حسين لبيب عبر قناة أون تايم سبورتس: "من إيجابيات هذا الموسم في رأيي الشخصي وجود الـ VAR".

وتابع "مما لا شك فيه أن هذا أحدث فارقا ويمنح العدالة قدر الإمكان لكل فريق ويمكن تدريب الحكام أكثر من أجل التطوير".

وأضاف لبيب "أيضا من الإيجابيات أن الموسم كان جيدا جدا والمنافسة حتى الجولة قبل الأخيرة ولا ألتفت لأحاديث عن التفويت أو ما شابه".

وبالحديث عن السلبيات أوضح "طول الموسم يجعل فترة الإعداد أقل ويتسبب في ضغط المباريات وإرهاق اللاعبين".

وشدد "لدينا لاعبون محترفون وضغط المباريات يحدث في الخارج ولكن ذلك يحتاج إلى فترة إعداد جيدة وهذا لا نجده بسبب طول فترة الموسم".

وتابع "الرياضة تنافسية وربما تحدث أخطاء أو ضغط لكن ليس لصالح فريق معين أو ضد فريق معين هذا ما نريده".

موقف الكأس وخطة لحسم الدوري

وقال لبيب عن الدوري: "تم تأجيل احتفاليتنا للاعبين بسبب التوقف الدولي وبالتالي غياب عدد كبير من لاعبينا المصريين بالإضافة للمحترفين ففضلنا تأجيله".

وكشف رئيس مجلس إدارة الزمالك "جلست أول مرة مع كارتيرون ولأكون صريحا كنت اختبره وهو يختبرني وأنا أقبل ذلك لأننا سنعمل من أجل مصلحة واحدة".

وأوضح "خلال جلستنا وضعنا خطة بينه وبين الإدارة وشعرت وقتها أن بطولة الدوري ستكون قريبة من الزمالك، وافقنا على خوض مباراة كل 3 أيام من أجل وضع ضغط أكبر على المنافس".

وشدد "كلما ابتعدنا بفارق النقاط يكون الضغط أكبر وتحملنا وقتها أراء الجماهير المعارضة والغاضبة لكن كما تعلمنا تصمت حتى نهاية المطاف لتشاهد نتيجة خطتك".

وكشف لبيب "انتهينا من الموسم الرياضي وننتظر موقف كأس مصر، هناك اجتماع يوم 29 وما سيتم اتخاذه بالأغلبية نوافق عليه ونرحب بالمصلحة العامة لكن الزمالك جاهز لخوض البطولة والفوز باللقب بعدما وصلنا لنصف النهائي".

صفقات طلبها كارتيرون وموقف اللاعبين

بالحديث عن مستقبل كارتيرون أوضح "بالتأكيد هو مستمر وذلك لأن تعاقده حتى نهاية الموسم المقبل".

أما عن مفاوضات أشرف بنشرقي أوضح "لا أتحدث عنه لأنه أكثر لاعب نحتاجه فنحن في حاجة لكل اللاعبين وهو من ضمنهم".

وكشف "اتفقنا على كافة الشروط ويتبقى نقطتين فقط سيتم التفاوض عليها بعد الاحتفال بالدوري يوم الجمعة".

وشدد "أتوقع أن ينتهي التفاوض مع بنشرقي في نفس الجلسة، الأمور قريبة وليست بعيدة أبدا".

وتابع "لدينا لاعبون آخرين نبحث التجديد لهم مثل طارق حامد وهم تقريبا 9 لاعبين يستحقون التجديد".

وواصل "الزمالك فاز بالدوري بدون ساسي أو مصطفى محمد، نحن نفوز باللقب بأولاد النادي".

وشدد "من يرى نفسه أكبر من النادي لن نريده، أي لاعب يعتقد أن الزمالك لن يفوز إلا بسببه فهو مخطئ".

وتابع "أرسنا إلى كافة الأندية التي تملك لاعبينا المعارين أننا نحتاج كل اللاعبين للعودة بعد نهاية الموسم".

وكشف لبيب "كارتيرون طلب التعاقد مع ثلاث صفقات جديدة، محمد صبحي سيعود وبالتأكيد سيرحل حارس مرمى آخر عن الفريق".

وتابع "أيمن حفني مستمر مع الزمالك الموسم المقبل".

واختتم حديثه عن الصفقات "سؤال صعب أن أجيب هل سيرحل حارس مرمى واحد أو اثنين، محمد صبحي سيعود بالإضافة لتصعيد أحمد نادر السيد وبذلك لدينا 5 حراس مرمى قبل الموسم المقبل".

أزمة جنش

وبالحديث عن أزمة محمود جنش قال: "أي لاعب يخطئ هناك عقاب من الجهاز الفني وآخر من مجلس الإدارة، جنش لاعب كبير جدا وأعطى الزمالك كثيرا ولكنه أخطأ".

وتابع "هناك قرار من الجهاز الفني ضد جنش بعدم خوض أي مباراة حتى نهاية الدوري".

وأضاف "بعد ذلك مجلس الإدارة سيقرر عقابه الخاص، هذا ما تعلمناه في نادي الزمالك منذ صغرنا هناك عقاب من الجهاز الفني والآخر للإدارة".

الأزمة المالية

وعن موقف الأزمة المالية للنادي كشف لبيب "هناك ديون سيادية على نادي الزمالك ونعم هي أكثر من 500 مليون جنيه منها ما هو قبل 5 أو 7 سنوات".

وأضاف "بالإضافة إلى قضايا دولية ضد الزمالك بما يقارب من 18 مليون دولار، هذا الرقم ليس إلزاميا لأنها مازالت قضايا وليست أحكام نهائية".

وأوضح "نسعى لتسوية مالية ضد القضايا التي لم تحصل على حكم نهائي وهو ما نعمل عليه خلال الفترة الحالية".

وكشف رئيس مجلس إدارة الزمالك "هناك أزمة أخرى بسبب قضايا من عاملين في النادي وتقدر بملايين أيضا، بالإضافة إلى مستحقات متأخرة حاليا".

وتابع "علينا حكم نهائي بحصول معروف يوسف على 800 ألف دولار من نادي الزمالك".

أزمة ساسي

وبالحديث عن أزمة فرجاني ساسي قال لبيب: "الأمر حاليا مع المحامي نصر عزام وهو طلب مني عدم التحدث في وسائل الإعلام عن التفاصيل حتى لا يتم استخدام أي شيء ضدنا، موقفنا قوي وسليم بنسبة 100% في هذا الأمر".

وشدد "لم أشاهد ساسي على الطبيعة، وأتخيل أنه إذا اجتمعنا ولم يوقع لأي نادي سنصل لاتفاق لكنه كان رافض تماما".

واختتم رئيس الزمالك تصريحاته "منذ أول يوم فهمت وتوقعت كلاعب عدم عودة فرجاني ساسي لذلك تعاملنا بذكاء ولم أخجل من حديثي عن رفض محاميه بالاتفاق معنا".