الونش: الدوري أهم بطولة لي مع الزمالك.. وأنطوي أصعب مهاجم لعبت ضده

الخميس، 26 أغسطس 2021 - 00:55

كتب : FilGoal

الونش - الزمالك - إنبي

اختار محمود حمدي "الونش" مدافع الزمالك بطولة الدوري المصري كأهم لقب له مع القلعة البيضاء.

وقال الونش عبر قناة النهار: "الدوري المصري هو أهم بطولة حققتها مع الزمالك نظرا لأنها مسابقة طويلة يفوز بها صاحب النفس الطويل، وأيضا بطولة الكونفدرالية نظرا لغياب البطولات الإفريقية لفترة طويلة عن القلعة البيضاء".

وأضاف "تجديد تعاقدي مع الزمالك لم يستغرق ساعتين رغم وجود الكثير من العروض من أندية كبيرة".

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وأكمل "شاهدت فيديو لاعبي الأهلي القديم وهم يتحدثون عني ولم أشعر بالغضب وكان الفيديو حافزا لي لأطور من نفسي كثيرا، وبعدهما تواصلوا معي واعتذروا لي وأكدوا أنهم كانوا يتحدثون عن طريقة لعب المدرب وقتها وهو إيهاب جلال".

وعن المنتخب الأولمبي قال: "معسكر المنتخب الأولمبي في طوكيو كان رائعا ولم يحدث أي أزمات وحجازي وعد رمضان بترك شارة القيادة له إذا تأهل المنتخب لدور الـ8".

وشرح "الإرهاق والإجهاد بسبب السفر وضيق الوقت بين المباريات سبب ظهور منتخب مصر في الأولمبياد بشكل دفاعي لأن الهجوم يحتاج طاقة كبيرة واستشفاء وتدريبات جيدة وذلك لم يتوفر لنا بسبب ضيق الوقت".

واستمر في تصريحاته "غياب محمد صلاح عن منتخب مصر في تصفيات المنتخب أزمة كبيرة ولكنه أمر خارج عن إرادتنا ويجب أن نتعامل مع الموقف بشكل سليم ونلعب بقوة لتحقيق الفوز".

وأوضح "الفارق الفردي بين أبو جبل والشناوي بسيط للغاية والثنائي من أفضل حراس المرمى في مصر".

وأتم تصريحاته "أقوى مهاجم لعبت ضده في الدوري كان جون أنطوي مع الإسماعيلي عندما كنت في طلائع الجيش".

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